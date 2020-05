AL VIA la terza edizione della rassegna musicale lirica che vede protagonisti artisti da ogni parte del mondo. Un viaggio di solidarietà e sostegno che abbraccia le tre regione colpite dal sisma del 2016. Una tappa anche a Muccia

Torna LiricoStruiamo, progetto solidale dedicato alle comunità colpite dal terremoto del centro Italia, sull’onda dei grandi successi e consensi raggiunti nelle due passate edizioni 2016 e 2017. Anima dell’iniziativa è la “Camerata Musicale del Gentile”, associazione fabrianese presieduta dal professore Fausto Patassi con la direzione musicale e project management del maestro Lorenzo Sbaffi.

LiricoStruiamo percorre di paese in paese le zone colpite dai terremoti del 2016 lungo la dorsale appenninica, in corrispondenza della faglia sismica, con un convoglio di mezzi d’epoca. Il tour, che nelle due scorse edizioni ha raggiunto già dodici località, abbraccerà le tre regioni ferite, dall’alto Lazio (Cittaducale, ma anche Configni), attraverso l’Umbria (Castelluccio di Norcia) alle Marche (Muccia, Fabriano, fino a Sassoferrato). Prima tappa ufficiale del tour a Roma, presso il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro, sede del Pio Sodalizio dei Piceni. Un viaggio nel cuore di paesi e città, a ridosso della zona rossa, per diffondere e condividere sentimenti di speranza e di rinascita attraverso una delle espressioni più alte dell’arte: l’opera lirica. Il tour vuole contribuire non tanto alla ricostruzione fisica e materiale, né tantomeno rappresentare semplice spettacolo di intrattenimento, quanto lenire le ferite e rinvigorire lo spirito di appartenenza delle popolazioni. L’opera rappresentata in tournée sarà “Le Nozze di Figaro”, di Mozart. Gli spettacoli saranno a ingresso gratuito e il pubblico è invitato a partecipare munito di sedia propria. Sponsor ufficiali della rassegna il Pio Sodalizio dei Piceni e la fondazione Cariverona, con il sostegno di Italiana Petroli, di Sabelli Spa, Soci Coop Castelvecchio, l’associazione Sassoferratesi nel mondo e la Proloco Sassoferrato. Al tour “LiricoStruiamo” partecipano artisti professionisti provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo. Il cast: Ashkan Shajarian, Il conte di Almaviva, Francesca Mazzocchi, La contessa di Almaviva, Kelly McClendon, Susanna, Alberto Crapanzano, Figaro, Klara Luznik, Cherubino, Marina Iacuitto, Marcellina, Luca Micciché, Don Bartolo, Alessandro Fiocchetti, Don Basilio e Don Curzio, Ken Watanabe, Antonio, Chiara Petrelli, Barbarina. Orchestra Camerata Musicale del Gentile, maestro collaboratore Eufemia Manfredi, regia Pierluigi Cassano, direttore Lorenzo Sbaffi.

LE TAPPE DI LIRICOSTRUIAMO

29 luglio, alle 21 – Fabriano (AN)

L’anteprima del festival, sempre a Fabriano, prevederà diverse attività: 22 luglio, dalle 16 alle 19,30, e 23 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30, prove musicali aperte a Fabriano, nell’oratorio della Carità, alle 20 Opera Caffè all’enoteca “Mercato Coperto” in piazza Garibaldi (un incontro divulgativo con il collettivo di artisti, poi aperitivo).

30 luglio, alle 20,30 – Roma, Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro.

1 agosto, alle 21 – Muccia (MC).

2 agosto, alle 21 – Cittaducale (RI).

4 agosto, alle 21 – Configni (RI).

5 agosto, alle 21 – Sassoferrato (AN), con concerto strumentale dei solisti della Camerata Musicale del Gentile.

6 agosto, alle 21 – Castelluccio di Norcia (PG).

Info e aggiornamenti su: https://www.facebook.com/Camerata-Musicale-del-Gentile-2289790687912026