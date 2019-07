DANZA SPORTIVA - La società di Morrovalle ancora una volta protagonista assoluta della kermesse tricolore che si è svolta a Rimini: 7 primi posti, 6 secondi e 8 terzi certificano l'assoluto dominio in campo nazionale

Ancora una volta la società sportiva New Fashion Gia. Man. Dance riveste la parte del leone ai recenti Campionati Italiani di Danza Sportiva che si sono svolti a Rimini dal 4 al 14 luglio scorso.

La società morrovallese, capitanata dalla presidente Federica Lorenzi e coadiuvata dai tecnici Fids Gianni Crucianelli-Manola Fontana e dai pluricampioni del mondo Riccardo Ciminari-Silvia Fontana, fa incetta di consensi alla kermesse romagnola, conquistando ben 21 medaglie. L’agguerrita concorrenza si è dovuta quindi accontentare solo delle briciole al cospetto degli exploit dei ragazzi della New Fashion, i quali per larghi tratti hanno sfoggiato prestazioni che hanno rasentato la perfezione. Date queste premesse i giudici federali non hanno potuto che constatare e ratificare il verdetto finale: 7 primi posti, 6 secondi e 8 terzi. Ma come se non bastasse, i “cannibali” fucsianero hanno raggiunto la finale anche in altre 13 categorie; podio sfiorato per loro, ma comunque risultato di prestigio se si considera che le rispettive batterie erano composte da 30/40 garisti l’una. Un vero e proprio trionfo.

«Siamo davvero contenti che anche quest’anno il nostro sia stato il club che maggiormente si è contraddistinto nel panorama nazionale della danza sportiva – ci racconta una raggiante Federica Lorenzi – . Essere un riferimento non solo per le Marche, ma anche per l’intero movimento è una responsabilità che non ha pesato sulle spalle dei nostri ragazzi, anzi, essi sono stati spronati a fare ancora meglio rispetto alle scorse edizioni, in un processo di continua crescita che ci contraddistingue da sempre». Gli fa eco la maestra Manola Fontana: «Vorrei complimentarmi con tutti i nostri ragazzi, sono stati davvero spettacolari. Non era per nulla scontato, ma alla fine dopo le tante ore di allenamento, questo rappresenta il giusto premio per ognuno di loro. D’altronde si sa, l’unico luogo dove la parola “successo” viene prima di “sudore” è solo sul dizionario, la pista da ballo è tutta un’altra storia. Quindi onore al merito».

I risultati ottenuti della New Fashion Gia. Man. Dance:

1° posto Thomas Crucianelli Caribbean Show Dance U 8/11

1° posto Thomas Crucianelli & Arianna Zanconi Caribbean Show Dance U 8/11

1° posto Thomas Crucianelli & Arianna Zanconi Combinata Caraibica A 8/11

1° posto Ludovica Nivella & Chiara Chiaraluce Caribbean Show Dance U 12/15

1° posto Ludovica Nivella & Chiara Chiaraluce Salsa Shine U 12/15

1° posto Gruppo “Los Vejos” Caribbean Show Dance U OPEN

1° posto Gruppo “Sensualità” Shoe Freestyle C OVER 35

2° posto Manuel Chiaraluce & Chiara Chiaraluce Combinata Caraibica A1 19/27

2° posto Thomas Crucianelli Salsa Shine U 8/11

2° posto Oscar Manoni & Brigitta Ciarloni Salsa Cubana U OVER 35

2° posto Oscar Manoni & Brigitta Ciarloni Merengue U OVER 35

2° posto Elisabetta Doria & Felicia Tesei Salsa Shine B 12/15

2° posto Gruppo “Non Mollare Mai” Caribbean Show Dance U UNDER 15

3° posto Matteo Ballini & Alessandra Ballini Caribbean Show Dance U 16/18

3° posto Letizia Divisi Caribbean Show Dance U 12/15

3° posto Oscar Manoni & Brigitta Ciarloni Caribbean Show Dance U OVER 35

3° posto Oscar Manoni & Brigitta Ciarloni Combinata Caraibica AS 35/44

3° posto Oscar Manoni & Brigitta Ciarloni Bachata U OVER 35

3° posto Manuel Chiaraluce Caribbean Show Dance U 19/34

3° posto Letizia Divisi & Alice Zanconi Caribbean Show Dance U 16/18

3° posto Gruppo “L’isola che non c’è” Caribbean Show Dance U UNDER 15

4° posto Gruppo “TV all stars” Caribbean Show Dance U OPEN

4° posto Symon Crucianelli & Francesca Volatili Combinata Caraibica B1 12/13

4° posto Ludovica Nivella Salsa Shine U 12/15

4° posto Emanuele Semprini & Olga Perciun Combinata Caraibica A 35/44

4° posto Letizia Divisi & Alessandra Ballini Salsa Shine U 12/15

4° posto Gruppo “Lady Fashion” Show Freestyle OPEN C

5° posto Mirko Ferrini & Monia Ferrini Danze Folk B2 19/24

5° posto Massimiliano Peroni & Grazia Cinquepalmi Combinata Cubana C 35/44

6° posto Ludovica Nivella Caribbean Show Dance U 12/15

6° posto Diego Divisi & Letizia Divisi Combinata Caraibica A1 16/18

6° posto Filippo Brugnola & Manuel Chiaraluce Salsa Shine OVER 16

6° posto Sasha Abbate & Elena Sibio Combinata Caraibica A1 28/34

6° posto Paolo Puglisi & Federica Possanzini Combinata Caraibica B2 35/44