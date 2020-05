MACERATA - L'incontro di ieri sera organizzato dall'associazione "Insieme in sicurezza" con Antonio Pignataro, Giorgio Iacobone ed Edoardo Menichelli. Il prelato: «Non sono nato santo, e non lo sono per niente»

di Maurizio Verdenelli

Da ‘sedotto’ (dall’ex questore Giorgio Iacobone) ad ambito ‘seduttore’. «Non sono nato santo, e non lo sono per niente!». Di più ancora: «Sarei diventato forse un delinquente e il qui presente questore Pignataro (altra superstar della serata ndr) mi avrebbe arrestato e portato in carcere se la società non si fosse fatta carico di me, ad 11 anni, e dei miei due fratelli quando i nostri genitori morirono». In carcere, al ‘Madonna del Freddo’, lui c’è stato in verità più volte. «In una di queste, un detenuto mi chiese perdono per avermi rubato il cellulare: ‘Non lo faccio più, non lo faccio più. Aveva capito». Il telefonino a sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, “o’ malamente” l’aveva trafugato nella sede arcivescovile di piazza Valignani, a Chieti, di cui era titolare negli anni 90.

La scintillante ‘lectio magistralis’ del settempedano piu famoso in Italia ha ancora una volta incantato la platea chiamata a raccolta davanti alla chiesa Santa Madre di Dio dall’associazione ‘Insieme in sicurezza’ a dibattere un tema tra cielo e terra: La mutualità di vicinato per ritrovare la comunità e sentirsi più sicuri. In prima fila addirittura due imam: Tarashi (Macerata) e Dachan (Ancona). Accanto a loro l’assessore regionale Angelo Sciapichetti e Narciso Ricotta, uomo forte della giunta Carancini. Sotto il cielo stellato di via Pietro Capuzi, in zona extraterritoriale, cosi proclamata dal parroco Don Carlos che ha aperto quest’area esterna della chiesa ad incontri della società civile, presenti tra gli altri l’assessore Alferio Canesin, il consigliere comunale Roberto Cherubini, il generale dei Carabinieri Alessandro Gentili, il primo presidente di Banca Marche, Alfredo Cesarini e l’ex assessore provinciale Renato Pasqualetti.

Un incontro aperto non a caso da Romeo Renis con una doppia motivazione: come presidente dell’associazione e come poliziotto che ad Osimo rese operativa l’intuizione felice di sindaco e questore per lanciare l’operazione della mutualità di vicinato. «In un condominio accadde che due anziani coniugi decedessero quasi contemporaneamente e che i vicini se ne accorgessero molto tempo dopo, quando ormai le esalazioni avevano invaso l’intero palazzo…» ha ricordato Renis. Un episodio di ordinaria drammaticità e solitudine (a Macerata chi scrive rammenta la fine di un anziano solo stroncato da infarto in casa durante il blizzard del febbraio 2012 per il quale i vicini diedero l ‘allerta in primavera inoltrata). Un episodio che però fece riflettere Osimo. Ed ecco che il progetto di polizia, dando i suoi frutti, si è allargato anche fuori dai confini di quel commissariato a due passi da Recanati. «Tutti presero coscienza. Una sera fermai una coppia di adolescenti con in tasca un pò di fumo. Niente di che, tuttavia chiesi il numero di telefono del padre al ragazzo per dargli una lezione. E lui: si, fa bene agente! Vediamo cosa ha finalmente da dirmi!». Ancora Renis: «A Macerata si vive ancora bene, è ancora una bella città. Ma c’è stato un evidente cambiamento, non in meglio, in questi ultimi 20 anni che fa riflettere al di là dei due terribili casi dell’inverno 2018».

Poi il tributo corale e l’applauso degli astanti per l’opera risanatrice per Pignataro. E il questore della Provvidenza ha rimandato benignamente l’applauso e l’elogio alla citta stessa «che così bene ha collaborato e collabora con le forze dell’ordine». E nel suo intervento, accuratamente poco ‘poliziesco’, silenziato il ‘tintinnar delle manette’ («di recente sono stato a Rebibbia ad un incontro sul recupero dei detenuti tramite pure attività artigianali») Antonio Pignataro ha sottolineato la necessita di un ritorno alle antiche virtù che hanno fatto grande l’italia del dopoguerra. «Senza una società civile che riconquista i suoi valori fondanti, la lotta alla criminalità che va a braccetto con la corruzione, diventa ancora piu difficile» ha detto il questore inviato da Roma che ha normalizzato Macerata dopo i dieci giorni che sconvolsero l’opinione pubblica mondiale. La relazione conclusiva dell’atteso e ricercatissimo ospite (con una vistosa fasciatura ad una mano) lanciata sia da Renis che ha evocato pure la Madonna del Carmine, venerata ieri alla festa del suo paese, sia dai questori Iacobone e Pignataro, è stata seguita dall’uditorio in religioso silenzio.

E il cardinale, alla sua maniera, ha spiazzato tutti, dichiarandosi ‘non buonista’ , chiedendo argutamente a Pignataro, in splendido completo blu, il permesso (subito accordato di dire ‘una cosa’), smentendo di avere ‘ricette’, in realtà teorizzandone almeno quattro, non negando tuttavia di voler fare il proprio mestiere: una predica, cioè. Ha ricordato, da arcivescovo di Chieti, la risposta che a metà degli anni ’90 gli diedero i suoi mille ospiti, albanesi (in tutto diecimila) sbarcati a Bari, alla domanda ‘perchè siete venuti in Italia?’: «Per giocare: abbiamo visto sulle vostre tv che si vincono premi milionari senza lavorare…». «Ormai in televisione si parla di tutto, perfino della dieta di cani e gatti (un persistente abbaiare da un dirimpettaio condominio ha sottolineato polemicamente questo passaggio ndr) ma non della dignità umana, del rispetto per l’altro. La solidarietà e la generosità sono morte. Ed è morto nelle nostre coscienze pure il Buon Samaritano. Lasciando il posto alla malevola competizione (in Germania da decenni nei tribunali la chiamano mobbing ndr) invidia, senso di sopraffazione. I veri clandestini sono quelli che distruggono. Ed ora? necessario smantellare e ricostruire».

Un lungo applauso, ed altrettanto per l’esegesi tracciata brevemente da Narciso Ricotta richiamato da Iacobone mentre se la stava sfilando all’inglese in direzione di un’altra assemblea cittadina, a Piediripa. E se il cardinal Menichelli per chiarire il principio di “coscienza falsato” ha fatto ricorso all’esempio del “viaggiatore vagabondo” che rispetta i limiti di velocità non per senso della legalità, ma per convenienza, l’assessore ha fatto un chiaro distinguo tra comandamento morale ed obbligo di legge. Lanciando ancora una volta l’allarme sul problema droga. «I ragazzi acquistano e vendono la droga: un perverso ciclo continuo che alimenta il mercato e mette in pericolo il futuro delle piccole città». In comunità dove torna ad imperversare l’obbesiano ‘homo homini lupus’, dove il silenzio, il menefreghismo hanno preso il posto dell’attenzione e dell’accoglienza, la strategia del buon vicinato, dopo le società di mutuo soccorso (ricordate dal card. Menichelli) può essere quella vincente. Già, ma come se stando all’imam Tarashi, ‘maceratesissimo’ (lo ha definito Iacobone che ha diretto il dibattito con lo stesso polso con cui negli anni ’80 dirigeva la squadra mobile) nei condomini di questa città dove tutti si conoscono e che ha un santo ospitaliere per patrono, pure in ascensore si fa in modo di salire senza l’incontro del vicino?