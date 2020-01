PREMIATI gli atleti paralimpici, campioni d'Italia di nuoto e atletica della società civitanovese diretta da Nelio Piermattei

«Grazie perché ci insegnate che lo sport sa superare le barriere, grazie per il vostro impegno e i tanti sacrifici, grazie dei vostri importanti risultati che tengono alto l’onore e l’orgoglio delle Marche».

Sono le parole che il presidente della Regione, Luca Ceriscioli ha rivolto agli atleti paralimpici e ai tecnici dell’Associazione Anthropos-asd Polisportiva e Culturale di Civitanova ricevuti in Regione per un sentito riconoscimento dei loro valori sportivi. Hanno confermato, infatti, due titoli molto importanti: vincitori della Coppa Italia nel Nuoto, in occasione dei Campionati Italiani di Nuoto Promozione della Fisdir (Federazione Italiana Sport Paralimpici), svoltisi ad Agropoli nei giorni 17-19 maggio, riconfermando il titolo dell’anno precedente e Coppa Italia nell’Atletica, svoltasi a Padova nei giorni 7-9 giugno riconfermando anche qui i precedenti titoli del 2017 e del 2018.

«Mai come quest’anno – ha proseguito Ceriscioli – siamo stati ripagati di tante vittorie e siamo felici di festeggiare ancora una volta insieme l’ennesimo traguardo. Siete la dimostrazione che lo Sport ha una grande forza educativa e inclusiva e parla un linguaggio universale. La Regione investe molto e crede nella promozione e nella pratica sportiva: lo facciamo con grandi manifestazioni internazionali, nelle scuole con i bambini , nella riqualificazione degli impianti sportivi e nel riconoscere le eccellenze come voi o i tanti volontari e tecnici sportivi che operano nella comunità a favore delle disabilità». Il presidente regionale del Comitato Italiano paralimpico (Cip) Luca Savoiardi ha ringraziato la Regione Marche per una «iniziativa di premiazione non banale né formale, ma vera e sentita che ne conferma la sensibilità e gratifica l’impegno quotidiano di questi atleti, dei volontari e delle famiglie che sono il motore trainante che poi conduce ai risultati di livello nazionale e internazionale». Savoiardi ha anche ringraziato per aver mantenuto contributi finanziari a una legge regionale, prima in Italia, che nel 2012 ha riconosciuto la pratica sportiva paralimpica. Nelio Piermattei, presidente dell’Associazione Anthropos ha sottolineato l’impegno che da 30 anni distingue questa associazione che ormai opera a livello regionale principalmente in tre province (Ancona, Macerata, Fermo), conta oltre 200 tesserati e un ricchissimo palmares oltre a campioni del calibro di Assunta Legnante e Giorgio Farroni. Il presidente Ceriscioli ha poi donato al presidente dell’Associazione, Piermattei una ceramica artistica con il logo della Regione: «la ceramica, come simbolo di inalterabilità nel tempo» e ha ricevuto dal presidente Savoiardi una targa di ringraziamento. Ai tanti atleti un volume fotografico sulle Marche.

Ecco i protagonisti delle imprese sportive:

COPPA ITALIA NEL NUOTO – Abbadini Paola, Cantoro Serena, De Stasio Jennifer, Fiorentini Nicoletta, Fraudatario Aurora, Luciani Michela, Mazzieri Giulia, Menghini Serena, Paccamiccio Letizia, Sciamanna Caterina, Scipioni Susanna, Acquaviva Federico, Baggio Compagnucci Carlo, Capponi Davide, Fiore Daniele, Greco Alessandro, Moriconi Davide, Nasini Mattia, Pecci Cristian, Pezzicoli Michele, Rebichini Andrea, Villanova Davide. (Tecnici al seguito: Della Longa Mirian, Susana Mandolesi, Flavia Belletti, Sarasibar Javier, Daniela Corallini).

COPPA ITALIA NELL’ATLETICA- Abbadini Paola, Bobnyeva Anna, Carlini Erica, D’Elia Patrizia, Marinelli Morena, Pela Annalisa, Rinaldi Cristina, Capponi Davide, Carletti Nicola, Catinari Paolo,

Facchino Marco, Greco Alessandro, Marinsalda Matteo, Mattei Alessandro, Morresi Giorgio, Ricci Pietro, Villanova Davide, Volatili Leonardo. (Tecnici al seguito: Passeri Emanuela, Croia Andrea,

Donninelli Andrea, Nepi Alceste, Dadac Tayeb, Pescini Lucio).