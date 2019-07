MALTEMPO - Il vicesindaco Mirco Scorcelli fa il punto della situazione dopo il nubifragio della settimana scorsa: «Sono stati riaperti i cimiteri, il Colle dell'infinito ed il parco di Villa Colloredo»

«Dopo gli eventi metereologici di dello scorso martedì che hanno generato ingenti danni sia al patrimonio pubblico sia ai privati, abbiamo chiesto alla Regione lo stato di calamità». Sono le parole del vicesindaco di Recanati, con delega alla Protezione civile, Mirco Scorcelli. Dopo il nubifragio della settimana scorsa fa il punto della situazione in città e sulle risorse necessarie per affrontare la situazione. «Grazie al lavoro della struttura comunale, vigili urbani, operai e tecnici, delle ditte private, del gruppo di Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno lavorato fino a tarda notte – continua Scorcelli – i disagi sono risultati limitati. Sono stati riaperti i cimiteri, il Colle dell’infinito ed il parco di Villa Colloredo, dopo la rimozione degli alberi caduti, dei detriti ed aver verificato la sicurezza dei vari luoghi. Abbiamo chiesto un consistente aiuto economico al governo per far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato. Basta pensare al cedimento di una porzione delle storiche Mura Sforzesche. L’Ufficio Tecnico ha predisposto una pulizia straordinaria di marciapiedi e strade che avranno bisogno ancora di alcuni giorni per essere completata. Chiediamo anche ai privati di collaborare a curare le proprie zone verdi ed in particolare le piante che potrebbero diventare un serio pericolo per la pubblica incolumità».

Il vicesindaco risponde anche a chi ha fatto notare che era stata diramata un’allerta meteo. «Ricordo – sottolinea – che l’allerta emessa dalla Protezione civile per martedì 9 luglio è arrivata il giorno prima, era gialla, di attenzione per temporali e non per vento che invece è stato quello che ha causato i danni. Il vento, ripeto, non segnalato nella comunicazione ufficiale, che, da come si e appreso dai mezzi di comunicazione, ha soffiato ben oltre i 120 km/h, e quando supera i 118 km viene classificato, “non grande perturbazione”, ma uragano. Ben poco si sarebbe potuto fare per prevenire. Concordo invece per quanto riguarda la manutenzione del verde, che proprio in considerazione di tali eventi che purtroppo diventano sempre più frequenti, deve diventare costante e per questo voglio ricordare il grande intervento effettuato lo scorso anno presso il Colle dell’Infinito , fra l’altro oggetto di critiche, che ha permesso di eliminare molte piante pericolose e di potarne tante altre in modo adeguato e più sicuro. La stessa operazione fu compiuta anni fa a Villa Colloredo ed anche questa fu oggetto di critiche. Adesso bisogna intensificare gli interventi sul verde in tutte le zone della città». Intanto viste le previsioni meteo, che per la giornata di oggi segnalano forti precipitazioni in città, l’amministrazione comunale comunica che la manifestazione il Paese dei Balocchi, in programma in piazza Leopardi a partire dalle 18 è stata rinviata al 5 agosto, restano invece confermati gli appuntamenti dei prossimi due lunedì 22 e 29 luglio.