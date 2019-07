STORIA - L'accusa è arrivata dall'avvocato Serafini durante l'evento curato da Luca Cimarosa nella sede del Tiro a segno nazionale. Il collezionista ha ricostruito una trincea della Grande Guerra, con reticolato ed armature e sopratutto con il vestiario in dotazione ai due reggimenti (121. e 122.) della Brigata Macerata

di Maurizio Verdenelli

“Di queste case/non è rimasto/che qualche/brandello di muro…”. Ed infine: “Ma nel cuore/nessuna croce manca/E’ il mio cuore/il paese più straziato”. C’è Macerata, questa città cosi drammaticamente immemore di se stessa e della sua storia, nella lirica più celebre dell’Ermetismo e tout court della letteratura italiana del ‘900. Ma non solo nel paese-martire del Carso, a fianco di Giuseppe Ungaretti, il poeta della Grande Guerra, c’è Macerata, la brigata dei valorosi. Che costituita in fretta in furia a nove mesi dall’entrata in guerra, e dopo solo tre mesi l’addestramento, fu gettata nel fronte più insanguinato, l’Isonzo e l’altopiano carsico. Macerata c’è ancora e sopratutto nella storia ultima del Risorgimento, insieme ad altre cinque brigate gloriose, nella battaglia finale sul Piave, alla periferia di Treviso dal 16 al 24 giugno 1918. «Brigata Macerata? Sul fronte era conosciuta pure come Brigata Macellata. Distrutta e ricostituita due volte! Grazie pure al suo eroico sacrificio, con 3.500 soldati circa tra morti e dispersi e 6.500 feriti nel corso del conflitto, fu impedito che il potente esercito austro-ungarico travolgendo le linee italiane arrivasse in 24 ore a Verona e nelle successive 24, a Milano. Vincendo la guerra. Già a Macerata chi lo sa? Che si fa in città e nelle scuole per ricordare in questo centenario una tale pietra fondante della nostra nazione? Perché non si apre finalmente nell’apposita sede della biblioteca comunale il museo del Risorgimento che da troppi anni giace insepolto nei magazzini in serrate casse?!» ha denunciato l’avv. Paolo Serafini, studioso di storia contemporanea.

L’accusa è arrivata nel “cuore” dell’evento curato da Luca Cimarosa, l’eccezionale collezionista che probabilmente in riferimento alle due grandi guerre moderne, possiede da solo il maggior numero di reperti. E ieri, nella sede del Tiro a segno nazionale, in contrada Pieve a Macerata, Cimarosa ha ricostruito una trincea della Grande Guerra, con reticolato ed armature e sopratutto con il vestiario in dotazione ai due reggimenti (121. e 122.) della Brigata Macerata. In primo piano il cappello di feltro che avrebbe dovuto contrapporsi ai proiettili nemici che superavano la velocità del suono! «Solo dopo non pochi mesi, furono sostituiti da elmetti, peraltro anche questi poco protettivi…», dice Cimarosa mostrandone tutta una serie squarciata dal piombo austriaco. Ad indossare la pesante divisa del 122. reggimento, color dell’erba, completa di elmetto coronato, un paziente e sorridente giovane, Manuel, a sovrano sprezzo del caldo estivo all’interno della sala principale dell’associazione stracolma. Il reggimento era di stanza presso la caserma Castelfidardo, all’inizio di corso Cavour, sede attuale del liceo classico Giacomo Leopardi. «Una via, lo stesso lato destro, alle sue estremità, dove la storia moderna del nostro risorgimento ha fortissime testimonianze. La caserma Castelfidardo, che vide reclute provenienti tutte dal centritalia, e il palazzo del conte Conti che l’esercito tedesco elesse a sede del comando supremo per tutte le operazioni dell’intera fascia adriatica», ricorda Serafini. «Già, ma chi lo sa veramente?!» dice lo studioso che ha tratto una “miniera” d’informazioni dal diario, rinvenuto presso un archivio a Pieve S.Stefano (Arezzo) del sottotenente Pietro Storari e dai racconti del nonno, carabiniere ausiliario a Cervignano del Friuli. «Fu lui a parlarmi per primo della Brigata Macellata, del suo eroismo e pure del suo destino avverso», dice Serafini che il 1° luglio dello scorso anno, ha rappresentato il comune di Macerata nella cerimonia che ha visto la municipalità di Ala (Trento) apporre una targa in Val di Gatto, ricordando 36 fanti della “Macerata” travolti ed uccisi da una slavina. La Brigata dopo tanto sangue versato, era stata schierata su quel tratto di fronte in quei mesi statico, ma l’inverno aveva voluto anch’esso il suo tributo di vittime. Per di più nel trasferimento al monumentale ossario di Rovereto, dei 36, si erano perse le tracce di quattro. Ma ora nella malga trentina, la memoria di tutti è stata restituita. «Perchè nei comuni del Nord, siano essi a maggioranza leghista o dem o m5s o di altro colore ancora, il sentimento del ricordo viene mantenuto vivo», ha sottolineato Serafini, «…e a Macerata?». In mostra tra tante armi di morte, pure il manifesto annunciante un Gran Galà al Teatro Lauro Rossi in onore della valorosa Brigata. La data: 9 marzo 1919. Pare che da allora al “Lauro Rossi” non siano state organizzate cerimonie analoghe fino all’evento di ieri, il 1° memorial del 122. Reggimento della Brigata Macerata a 101 anni dalla Grande Guerra . Un evento cui hanno partecipato l’onorevole Mirella Emiliozzi, che ha inaugurato la mostra curata da Luca Cimarosa, l’assessore Narciso Ricotta, la presidente Cri e Fondazione Carima, Maria Rosaria Del Balzo Ruiz, Emanuela Balelli (dopo Macerata, Modena, Perugia, grande successo per la mostra sulla grande Guerra di Carlo Balelli all’Abbadia di Fiastra), la presidente Anmig, Gilda Coacci, Vittorio Zazzaretta, e il presidente del Tiro a segno, Alessandro Cegna. Una esercitazione, con il soccorso di un soldato ferito in battaglia, da parte del Corpo militare della Croce Rossa ha concluso suggestivamente la manifestazione nel parco del tiro a segno.