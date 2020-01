LA NOMINA dell'arcivescovo Massara, prende il posto di Roberto Caprioli

Antonella Sbardellati nuovo economo della diocesi di Camerino-San Severino. L’ha nominata l’arcivescovo Francesco Massara con atto ufficiale del 15 luglio. Sbardellati, 50 anni, originaria di Camerino, ha lavorato per oltre vent’anni nell’Ufficio amministrativo della Curia di Camerino, con responsabilità di contabilità, di pratiche amministrative e fiscali a servizio dei diversi vescovi che si sono succeduti alla guida dell’arcidiocesi: da Gioia, fino a Massara insediatosi lo scorso 21 ottobre. La novità della nomina di una donna in un ruolo solitamente ricoperto da uomini e da sacerdoti rappresenta un significativo segno di apertura non solo nell’ottica del riconoscimento di genere, ma soprattutto in considerazione del merito e della competenza acquisita nel corso di questi lunghi anni di lavoro nel settore amministrativo e nella gestione del patrimonio economico. Sbardellati prende il posto di Alberto Caprioli di Treia, ex direttore di Banca Marche e membro di diverse associazioni di volontariato (tra cui il Rotary club di Tolentino e l’Avis di Macerata), il quale ha rivestito il ruolo di economo per nove anni. Nel ringraziare Caprioli per l’operato generoso e fedele di questi lunghi anni, l’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche accoglie con gioia la nomina della nuova economa augurandole di proseguire nel servizio amministrativo con la consueta professionalità e competenza.