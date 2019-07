VOLLEY - Oltre mille spettatori nelle due sedute aperte della Nazionale diretta da coach Blengini. Continua la prevendita per il test match del 24 luglio contro la Slovenia

È febbre del volley a Civitanova. La Nazionale italiana da domenica scorsa è al lavoro all’Eurosuole Forum e le giornate di lunedì e mercoledì (con gli allenamenti aperti al pubblico) hanno fatto registrare una grande afflusso di appassionati (quasi 1000 spettatori sommando le due giornate) pronti ad arrivare in città da ogni parte delle Marche e non solo per seguire Juantorena, Balaso, Anzani e compagni all’opera.

Domani (orario 17-20) sarà l’ultimo giorno della settimana a disposizione per vedere gli azzurri in allenamento all’Eurosuole Forum. I prossimi giorni a porte aperte in programma sono venerdì 19 e domenica 21 luglio, sempre nella stessa fascia oraria. Se per gli allenamenti già c’è stata una grande risposta di pubblico, cresce ancora di più la febbre per il test match che l’Italia di Chicco Blengini disputerà all’Eurosuole Forum contro la Slovenia di Alberto Giuliani mercoledì 24 luglio alle 20. La prevendita biglietti continua a buon ritmo, sono ancora disponibili i tagliandi per seguire l’amichevole ufficiale che segnerà l’esordio assoluto degli azzurri a Civitanova.

Come acquistare i biglietti per Italia-Slovenia del 24 luglio- Prevendita al botteghino dell’Eurosuole Forum dal lunedì al venerdì (orario 17-19,30) e il sabato (orario 10-13). Prevendita online su www.lubevolley.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket in tutta Italia.

Venerdì sera una delegazione azzurra a Porto Recanati, ospite di Radio Rai, al Perroni Show-Una rappresentanza della Nazionale impegnata nel collegiale di Civitanova, formata dal ct Gianlorenzo Blengini, dagli atleti Osmany Juantorena ed Ivan Zaytsev, e dal dirigente Samuele Papi, sarà ospite di Radio Rai, venerdì 12 luglio alle 21 all’Arena Beniamini Gigli di Porto Recanati. Gli azzurri assisteranno allo spettacolo “Perroni Show”, nell’ambito dell’evento Rai Radio2 Summer Live.

L’amministrazione comunale premia la Nazionale- L’assessore allo sport di Civitanova Maika Gabellieri e il presidente del consiglio comunale Claudio Morresi, insieme ad altri esponenti dell’amministrazione, hanno incontrato nel pomeriggio di mercoledì squadra e staff della Nazionale al completo. Gli azzurri hanno consegnato all’assessore una maglia da gioco autografata ricevendo in cambio una targa ricordo per l’evento di questi giorni.

(foto di Federico De Marco)