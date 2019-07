L'APPUNTAMENTO è per mercoledì 31 luglio in piazza XX Settembre

Aperitivo con lo street food a Civitanova. Mercoledì 31 luglio arriva la prima data del tour Aperistreet Marche. L’evento, inizialmente previsto per domani, sarà procrastinato alla fine di luglio. Dopo i grandi successi nelle più belle piazze abruzzesi con migliaia di presenze, arriva per la prima volta a Civitanova “Aperistreet” nella bellissima cornice di piazza XX Settembre in pieno centro. Il format prevede un aperitivo servito al tavolo che parte dalle 21, per poi proseguire con tre punti di bar dislocati nei vari punti della piazza e due stand food per servire le persone che non hanno il tavolo. Il costo dell’aperitivo è di 15 euro a persona, comprende una bottiglia di vino ogni 3 persone e varie stuzzicherie con prodotti tipici abruzzesi dell’azienda agricola Di Pancrazio. In consolle Neri Fabrizio Dj, Sergio Dub Dj, Benedetta Cantoro Dj e Nico Battistelli Voice.