SISMA - Il primo cittadino di Pieve Torina entra a far parte del coordinamento, continuando la battaglia contro l'abbandono dei piccoli centri del maceratese. Cresce la rete di solidarietà e donazioni a favore del suo comune: «Tantissime attestazioni di fiducia per la rinascita del nostro paese»

Unire le voci delle piccole realtà amministrative per contare di più: nei giorni scorsi è stato rinnovato il coordinamento dei piccoli comuni di Anci Marche, con la nomina a presidente del sindaco Augusto Curti di Force. Della nuova assise è entrato a far parte anche il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci. «L’impegno che dovremo portare avanti come piccoli comuni e come Pieve Torina – sottolinea Gentilucci – è quello di provare a far pesare di più il governo locale sulle scelte nazionali, cosa che, per quanto mi riguarda, soprattutto nella fase post sisma, ho sempre cercato di fare. Solo che Roma è lontana, e spesso è lontana anche Ancona. Unendo però le voci, sarà possibile aumentare il volume e farsi sentire». Una battaglia, quella di Gentilucci, per combattere il rischio desertificazione dei piccoli centri dell’entroterra maceratese. «Deve trattarsi di un impegno comune a tutte le piccole realtà amministrative che vivono l’esperienza dell’abbandono – prosegue il sindaco -, dobbiamo impegnarci a ricreare le condizioni perché le famiglie decidano di rimanere qui, nei nostri territori, ed anzi dobbiamo essere capaci di attrarne di nuove». «Il Comune rappresenta in queste aree l’ultimo avamposto dell’ordinamento costituzionale – conclude Gentilucci – e se si riuscisse a ragionare in termini di rete su alcune linee strategiche comuni, allora potremmo dire di essere sulla buona strada. Anci deve servire a creare una coscienza comune delle piccole realtà amministrative in cui l’Italia è sparpagliata. A questo voterò il mio impegno nel coordinamento regionale». Proseguono, in questo senso, gli incontri voluti dallo stesso primo cittadino di Pieve Torina. Una rete di solidarietà che ha già dato i suoi frutti in passato, con la realizzazione della nuova scuola primaria grazie a fondi raccolti con donazioni private. Nei giorni scorsi Gentilucci ha partecipato al “Concerto alla Luna”, organizzato a Linate dalla Fondazione Francesca Rava – Nph Italia, per continuare a sensibilizzare potenziali donatori in merito alla realizzazione del nuovo centro civico sportivo di Pieve Torina. L’azione è continuata con il Crals2 del Teatro alla Scala, ossia il circolo ricreativo dei lavoratori scaligeri, che già in passato ha elargito un contributo per la realizzazione del teatrino della nuova scuola: «E’ una azione costante che portiamo avanti per mantenere viva l’attenzione intorno alla nostra comunità – sottolinea Gentilucci -. In qualità di cittadini, possiamo garantire la nostra grande forza di volontà, la nostra determinazione a restare, ma abbiamo bisogno del massimo di solidarietà per poter pensare di immaginare un futuro possibile per i nostri figli. Sostegno che continua a manifestarsi e di cui siamo davvero grati alle tante persone che hanno avuto fiducia in noi, dimostrandolo con generosità. Tra queste senz’altro la figura di Mauro Edantippe, grande musicista e presidente del Crals2 del Teatro alla Scala di Milano, che ha compreso la situazione di difficoltà in cui versava il nostro paese e che si è adoperato per regalare un sorriso ai più piccoli».