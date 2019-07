CIVITANOVA - L'Associazione consumatori utenti annuncia che i ricorsi andranno avanti ritenendo non leggitimi i rincari

Bollette salate dell’acqua, l’Acu (Associazione consumatori utenti) fa ricorso dopo il fallimento della conciliazione. Due i civitanovesi ricorrenti che continueranno la battaglia in sede giudiziaria. Finirà in tribunale la vicenda dell’aumento della bolletta dell’acqua proposto da Aato e che ha influito nelle tasche dei civitanovesi fino ad un 40% in più sul 2018. Ulteriori aumenti sono stati registrati anche per il 2019, ma non a conguaglio e spalmati nel tempo. Mesi fa lo choc alla ricezione della bolletta dell’acqua era stato sentito da tutti i civitanovesi, ma nonostante le proteste e i reclami, la faccenda non è andata avanti. Ieri si sarebbe dovuta svolgere la seduta, in video conferenza, di conciliazione presso l’Arera promossa da una associata dell’Acu, nei confronti dell’Atac. «Purtroppo – fa sapere l’associazione consumatori utenti – il responsabile del servizio nazionale ha comunicato che l’Atac ha implicitamente dichiarato la propria non adesione, omettendo di inviare riscontro alla comunicazione per l’incontro. Identico rifiuto è stato posto al nostro collaboratore Alessandro Lippo, per il quale l’Arera aveva calendarizzato il tavolo di conciliazione lo scorso 20 giugno. Questo dimostra la notevole distanza tra coloro che gestiscono il servizio pubblico e i cittadini, costretti ad affrontare impervie strade burocratiche per far valere i propri diritti. Nei due ricorsi è stata rimarcata l’illegittimità relativamente alla retroattività dell’aumento tariffario ed è stato evidenziato che la Delibera dell’Aato 3, da un riscontro effettuato nel sito web dell’Arera, non risulta ancora approvata dall’Autorità per la Regolazione di Energia, Reti e Ambiente. Inoltre, i due ricorrenti hanno rappresentato che gli utenti del servizio non sono stati adeguatamente e tempestivamente informati della variazione tariffaria, come previsto nella Carta dei servizi. L’Atac, anziché sedersi al tavolo conciliativo e rappresentare le proprie ragioni, ha preferito non rispondere alle comunicazioni inviate dall’Arera, disertando ambedue i tavoli di conciliazione. I due ricorrenti, tramite i legali della nostra associazione continueranno la propria battaglia, in sede giudiziaria, per far valere i propri diritti con l’auspicio di aprire un varco per successivi ricorsi a favore di altri cittadini civitanovesi penalizzati dagli aumenti tariffari».