CIVITANOVA - Alla festa al Batik ha partecipato anche Manuela Berardinelli, presidente dell'associazione Familiari dei malati di Alzheimer

Festa in spiaggia, allo chalet “Batik” di Civitanova per il Rotary Club Macerata “Matteo Ricci”. L’obiettivo dell’iniziativa di giovedì è stato raccogliere fondi a favore dell’Associazione Familiari Alzheimer Marche (Afam). Durante l’evento la presidente dell’associazione Manuela Berardinelli ha illustrato con un breve video le finalità del sodalizio, che con vera dedizione si occupa da anni di un tema sempre più sentito ed attuale, aiutando concretamente le famiglie nella gestione quotidiana della malattia.

L’iniziativa ha riscosso moltissimo successo ed ha visto la partecipazione di quasi 200 persone. Presente, tra gli altri ospiti, la parlamentare civitanovese Mirella Emiliozzi, l’assessore del Comune di Macerata Narcio Ricotta e gli imprenditori Germano Ercoli e Giovanni Faggiolati.

Il presidente del Rotary Macerata “Matteo Ricci”, Andrea Cirilli, ha manifestato la propria sincera soddisfazione non solo per l’ampia adesione all’iniziativa benefica, superiore alle aspettative, ma anche per la somma raccolta, pari a circa 2.500 euro che verrà destinata ad importante e concreta attività di service, qual è il sostegno ad una realtà locale come l’Afam.

La serata si inserisce nel programma annuale del Rotary Club Macerata “Matteo Ricci” che prevede ulteriori appuntamenti sempre destinati a finalità di service, quale il consueto appuntamento jazz organizzato ogni anno in collaborazione con la ditta Borgani di Macerata ed a favore della campagna “Polio Plus”.