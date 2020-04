METEO - Domenica bollente quella di domani. Già da lunedì invece potrebbe piovere

Domenica da allerta caldo nelle Marche con temperature che potranno raggiungere i 37 gradi a Macerata, Ancona, Fermo. Previsti fino a 38 gradi a Pesaro e Ascoli. La Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per domani (7 luglio). Pronti all’ondata di calore anche i servizi sanitari e sociali. Il consiglio, in particolare per gli anziani, è sempre di bere molta acqua ed evitare di uscire di casa nelle ore centrali, che sono le più calde. Per Ancona è indicato un livello di pericolo tre. Nel capoluogo di regione da giugno a settembre è attivo inoltre il piano operativo sulle ondate di calore, sotto la supervisione dell’assessorato alle Politiche sociali e Sanità del comune. Ad eventuali richieste di informazioni e assistenza è a disposizione, sette giorni su sette dalle 9 alle 19 il numero verde del servizio “Helios”, 800450020 . Il caldo di domani dovrebbe lasciare spazio a un meteo più instabile nella prima metà della settimana. A Macerata c’è possibilità di rovesci già da lunedì.

