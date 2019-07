ATENEO - Una borsa di studio dall’università Ludwig-Maximilians consentirà a Fabio Nolfo di sviluppare le sue ricerche sulla poesia e cultura greca e latina in Svizzera

Ancora un prestigioso riconoscimento per un dottorando dell’Università di Macerata. Fabio Nolfo, iscritto al corso di dottorato in Studi linguistici, filologici, letterari con indirizzo in Lingue e letterature antiche e moderne, coordinato dalla professoressa Patricia Oppici, ha vinto la prestigiosa e competitiva selezione per la mobilità internazionale avviata dall’Università Ludwig-Maximilians di Monaco. Qui, il dottorando sta svolgendo un percorso di formazione in co-tutela con l’Ateneo maceratese. Grazie a questo risultato, nel prossimo semestre invernale, Nolfo potrà sviluppare all’università di Zurigo il proprio progetto di ricerca, incentrato sulla poesia e cultura greca e latina in età tardo-antica e medievale, per il coordinamento del prof. Roberto Silvano Palla. «Lavoro instancabilmente, e con grande sacrificio – commenta il dottorando – ma la mia fatica è ben ricompensata. Nutro profonda gratitudine verso le strutture deputate alla ricerca attiva del nostro Ateneo e verso le figure professionali che, sempre a Macerata, veicolano la mia formazione. Mi sono state di esempio fin dall’inizio di questa irripetibile esperienza di studio”.