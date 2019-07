MACERATA - La giunta ha approvato i progetti esecutivi

Nuova palestra alla scuola IV Novembre, restyling del Mercato delle erbe: un totale di circa 1,7 milioni di euro. Sono i due progetti esecutivi approvati dalla giunta di Macerata. Per entrambi ora sarà possibile procedere con la gara d’appalto. «La palestra a servizio della scuola IV Novembre in via Spalato – interviene il sindaco Romano Carancini – è una delle cose per cui ci siamo battuti con grande ostinazione e senza arretrare di un millimetro nella fase critica post sisma. Abbiamo meritato un significativo finanziamento del Ministero e, soprattutto, abbiamo poi destinato rilevanti risorse comunali per questa importante struttura sportiva a beneficio dei nostri figli. Finalmente, avanti con l’appalto e la realizzazione della palestra. Il tempo degli impegni si sta trasformando giorno dopo giorno nel tempo della credibilità di chi si è assunto la responsabilità di amministrare la città». La palestra sarà realizzata in un’area interamente di proprietà pubblica, adiacente al plesso scolastico, e sarà a servizio non solo degli alunni ma di tutta la cittadinanza. In orario extrascolastico, infatti, potrà essere sede delle realtà associative sportive maceratesi. Il complesso, realizzato con struttura portante a telaio in calcestruzzo armato, prevede una copertura realizzata in legno lamellare per la parte relativa al campo da gioco che sarà di 24 x 15 metri, pavimentato in pvc e adeguato per tutte le principali attività indoor come pallavolo, basket e pallamano, con un’altezza libera minima di 7,70 metri. La struttura, adiacente alla scuola ma del tutto indipendente, sarà inoltre completata da spogliatoi, depositi, servizi igienici e locali tecnici. L’intervento, del costo complessivo di 1.195.000 euro, era stato inserito dal Comune nel piano regionale per l’edilizia scolastica 2018 – 2020, e in seguito a questo ha ottenuto un importante finanziamento da parte del Miur, pari a 490.000 euro. «Un altro importante passo in avanti nel percorso di miglioramento delle strutture scolastiche del nostro capoluogo, che ci ha visto costantemente impegnati in questi anni – commenta l’assessore Paola Casoni – Tra poco tempo vedremo l’inizio dei lavori di questa palestra, molto attesa: non solo i bambini avranno finalmente un luogo consono per le attività di educazione fisica,ma il quartiere potrà beneficiare di un nuovo spazio a disposizione di tutti per lo sport, un luogo di aggregazione, socializzazione e incontro».

Il restyling del Mercato delle erbe in via Armaroli invece è stato inserito all’interno dei finanziamenti Fesr e Fse della Regione Marche 2014-2020 nell’ambito del progetto Iti (Investimenti Territoriali Integrati urbani) “In-Nova Macerata”, per un importo complessivo di 500.000 euro. L’intervento prevede di donare nuova veste al locale, costruzione realizzata all’inizio degli anni Trenta e inaugurata il 28 ottobre del 1933, facendolo diventare a tutti gli effetti un grande spazio di incontro all’interno del centro città. «Nel recuperare il vecchio Mercato delle Erbe in via Armaroli c’è il senso profondo di una città che vuole cambiare – aggiunge Carancini – e decide di essere diversa, osservando le persone, il loro sentire quotidiano nel sentirsi comunità. Su questo presupposto le costruzioni diventano spazi di vita pubblica, i muri elementi di condivisione e non di confine. La nuova anima del vecchio Mercato delle erbe sarà aperta, pubblica, leggera, solidale e giovane. Ora corriamo per prendercela». Il palazzo del Mercato delle Erbe fa parte di quei luoghi, insieme alla ex casa del custode dei Giardini Diaz e ai locali dell’ex Mattatoio, presi a riferimento dell’amministrazione comunale di Macerata per dare vita a un sistema urbano integrato in grado di connettere istituzioni e beni culturali che siano caratterizzanti per la città. Il progetto si innesta sul lay-out esistente della struttura, dividendola in tre ambienti principali: spazio polivalente di accoglienza, area collettiva co-working e una sala conferenze di 90 posti, per incontri e convegni. Non si tratta di funzioni necessariamente fisse, ma di soluzioni dotate di massima flessibilità d’uso. Le partizioni interne, infatti, articolano lo spazio ma non lo “chiudono” e gli arredi sono stati pensati per essere facilmente spostati ed adattati a vari usi. E’ stato inoltre aggiunto un ulteriore blocco servizi e sono stati ricavati dei locali tecnici per magazzino e deposito «Recuperiamo un “nuovo-vecchio” spazio dentro la città, negli ultimi anni poco utilizzato e dimenticato da molti – conclude la Casoni – L’intuizione è nata grazie anche ad alcune esperienze creative, come quella di Ratatà e dei “Viaggi fotografici minimi”, che ci hanno permesso di cogliere le potenzialità di questo luogo, che si presta a tantissimi utilizzi: conferenze, incontri, mostre, laboratori, fiere, ma anche una ‘piazza coperta’, in cui incontrarsi o fermarsi a leggere, lavorare, studiare. Un centro dinamico, che rispecchia una Macerata giovane e desiderosa di nuovi incontri ed esperienze».