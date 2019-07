CIVITANOVA - Giuliano Gentili prende il posto di Patrizio Piacentini. Oggi si è svolta la cerimonia di insediamento. «Un onore assumere la guida del circondario marittimo in un contesto cittadino, portuale e territoriale ricco di storia e tradizioni». L'ex comandante: «Il mio primo pensiero va agli insuccessi, a coloro che non siamo riusciti a soccorrere»

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Un ingegnere al comando del mare. Ha fatto il suo ingresso in Capitaneria Giuliano Gentilini, Tenente di Vascello e nuovo comandante della Guardia costiera di Civitanova. Questa mattina la cerimonia di avvicendamento fra i due comandanti, salutata, a sorpresa, dalla presenza di un terzo ex comandante, Michele Grottoli, arrivato direttamente da Roma per l’amicizia che lo lega a Piacentini.

Il nuovo comandante, originario dell’Emilia Romagna, ha 42 anni. Arriva dalla Capitaneria di Porto di Rimini e la sua vocazione e attenzione al turismo sono state presenti fin dalle prime parole del suo discorso quando si è rivolto, nei saluti, ai cittadini e ai turisti della città. «Inizia per me un percorso nuovo e importante. Mi onoro di assumere la guida del circondario marittimo in un contesto cittadino portuale e territoriale ricco di storia e tradizioni – ha detto Gentilini -. L’esperienza maturata nella Capitaneria di porto di Rimini sarà messa al servizio della comunità locale sotto l’indirizzo della direzione marittima delle Marche e in armonia con quanto fatto fino ad oggi da Piacentini. Qui rinnovo il giuramento di servizio allo Stato al fine di svolgere la pluralità dei compiti istituzionali assegnati, dalla tutela della vita umana in mare, alla salvaguardia dell’ambiente marino, la vigilanza su mare e pesca mi impegno a seguire il dialogo con autorità civili e militari e di condividere obiettivi e programmi per la crescita del porto, attrattiva turistica e volano per le attività produttive, per la pesca, la cantieristica e il diporto». Per un ingegnere che arriva, un pilota che lascia. Dopo un anno di comando Patrizio Piacentini ha salutato i suoi uomini e la città ricordando “gli insuccessi” come ha voluto chiamare i diversi episodi di cronaca con vittime avvenuti durante il suo mandato. «Il mio primo pensiero va agli insuccessi, a coloro che non siamo riusciti a soccorrere – ha detto – al pensionato di Corridonia, al giovane calciatore di Tolentino, anche i fatti recenti ci portano a ricordare che il mare non è nostro».

Tanti però sono stati anche i traguardi raggiunti dal pilota romano, ora destinato a sorvolare la Sicilia, destinato alla base aerea di Catania: primo fra tutti il recupero del relitto del Biondo, affondato al porto, operazione rischiosa e molto complessa. Ma anche il compromesso raggiunto coi pescatori sportivi con la realizzazione della balconata sul molo foraneo che permette di pescare in sicurezza in un ambiente idoneo.

La cerimonia si è svolta davanti all’ingresso della Capitaneria, alla presenza del Prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Michele Roberti, del comandante della Compagnia di Civitanova il maggiore Enzo Marinelli, del dirigente del commissariato Lorenzo Sabatucci, dei rappresentanti della polizia stradale, dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza, della polizia municipale e delle associazioni civili e combattentistiche, oltre che dai rappresentanti dei comuni. A sorpresa, in abiti civili, anche l’ex comandante della Capitaneria di Porto Michele Grottoli, ora in servizio a Roma e molto amico di Piacentini. «C’è un pò di emozione nel cedere il timone al collega Giuliano – ha detto Piacentini – ma sono certo che saprà dare continuità all’azione impostata. Con me porterò i volti e le voci di uomini e donne che mi hanno permesso di fare il mio lavoro con serenità e coscienza. Ringrazio le madri, i padri, i figli e i mariti che dei sacrifici richiesti non hanno mai fatto cenno». Il vicecomandante regionale Luigi Piccioli, ex comandante a sua volta della Capitaneria di Civitanova, dal 2001 al 2003, ha ricordato le molte cose fatte da Piacentini in questo anno e salutato e elogiato la competenza del nuovo Tenente di Vascello Gentili, ingegnere civile industriale oltre che esperto di navigazione.