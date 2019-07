DA CALA MARETTO la presentazione del nuovo centrale biancorosso, accolto dalla dirigenza cuciniera rappresentata da Simona Sileoni, Albino Massaccesi e Beppe Cormio. Con loro anche l’assessore allo Sport Maika Gabellieri

di Mauro Giustozzi (foto Federico De Marco)

Prima costume in spiaggia e bagno in mare. Poi la presentazione davanti ad un folto numero di tifosi Lube. Questa la prima giornata biancorossa del neo centrale di Civitanova Simone Anzani accolto dalla dirigenza cuciniera rappresentata dalla presidente Simona Sileoni, il vicepresidente Albino Massaccesi, il direttore sportivo Beppe Cormio e l’assessore allo Sport Maika Gabellieri. Un Anzani corteggiato da molte squadre, in procinto di accasarsi in un club lombardo di Superlega ma che ha voluto aspettare fino alla fine la chiamata della Lube che è arrivata e l’accordo si è chiuso molto velocemente. A salutare il nuovo compagno sono arrivati poi anche Osmany Juantorena e Jiri Kovar, quest’ultimo uno dei proprietari del locale Cala Maretto dove si è svolta la presentazione.

«Sono emozionato e felice – le prima parole di Anzani, comasco di nascita – perché approdo in una grande società ed è quello che ho fortemente voluto. E’ un orgoglio essere qui, è l’ambizione di tutti i giocatori far parte di una squadra così forte che ambisce a grandissimi traguardi. Ho sposato il progetto Lube perché è una società che lotta sempre ai massimi livelli ed ottiene grandi traguardi come ha dimostrato il finale della stagione appena conclusasi. Arrivo in punta di piedi in un club formato da campioni assoluti come Juantorena e Bruno e questo contribuirà ad un mio personale percorso di crescita». Una carriera che ha incrociato già le Marche qualche anno fa a Loreto in A2, poi l’escalation in A1 con le maglie di Verona, Perugia e Modena. Ultime due stagioni differenti per Anzani, passato dallo straordinario scudetto vinto con Perugia proprio contro Civitanova al campionato in chiaroscuro a Modena. «L’anno di Perugia per me è stato fantastico –ha ribadito il centrale- anche se qui lo dico a bassa voce. La prossima stagione deve essere quella di un rilancio: la mia volontà era quella di andare comunque via da Modena. E’ stato bravo il mio agente ad aspettare il momento giusto e bravissimo Cormio a farmi firmare in poco tempo il contratto. La mia prima scelta è stata sempre quella di venire a Civitanova e non appena si è aperta questa possibilità non ho avuto la minima esitazione nel firmare il contratto. Dalla nuova squadra in cui arrivo mi aspetto che tutti quanti andiamo in palestra ad allenarci con l’obiettivo di vincere tutte le partite ed arrivare sino in fondo a tutte le competizioni vincendole. Da parte mia sono pronto a offrire il mio contributo al raggiungimento dell’obiettivo».

Beppe Cormio rivela come l’accordo con Simone Anzani sia stato tra le più semplici operazioni di mercato da lui mai realizzate. «Ci ha fatto tanto soffrire negli anni passati –ricorda il diesse biancorosso- dimostrando a Perugia quello che è il suo grande valore. Mentre a Modena non ha trovato lo spazio che avrebbe meritato. E’ un atleta a caccia di rivincite e secondo me deve ancora far emergere completamente tutto quello che è il suo vero potenziale. Abbiamo raggiunto l’accordo velocemente perché era volontà comune questo matrimonio. Tra l’altro lui è un punto di riferimento per la Nazionale di Blengini, è un centrale che preferisce l’attacco al muro ma credo che migliorerà allenandosi con tanti altri campioni al fianco. E’ certamente il tipo di giocatore che bene si integrerà nello spogliatoio Lube». A sottolineare quelli che sono gli obiettivi della prossima stagione ci ha pensato la presidente Simona Sileoni. «Anzani certamente contribuirà enormemente a difendere i trofei che abbiamo vinto la scorsa stagione – ha detto – aiutandoci a vincerne altri. Tra cui quello che ancora manca in bacheca, e cioè il Mondiale per Club che rappresenta l’obiettivo primario della prossima annata».

Anche Albino Massaccesi ha voluto sottolineare «la volontà assoluta di Anzani di vestire la maglia della Lube. Non dimentichiamo – ha aggiunto – che questo giocatore fa parte anche della Nazionale italiana che da sabato sarà in ritiro a Civitanova per preparare la qualificazione all’Olimpiade che si giocherà a Bari. Avere qui a Civitanova gli azzurri è il coronamento di tanti anni di lavoro ed il riconoscimento ad una società organizzata e di alta professionalità». Su questo aspetto si è soffermata anche l’assessore comunale allo Sport, Maika Gabellieri, che ha affermato «di essere orgogliosa come civitanovese di avere una realtà splendente e di successo come la Lube di cui tutta la città si è innamorata e che porta in giro per il mondo il nome di Civitanova. Avere poi ospite la Nazionale italiana (ndr. un gruppo di 30 persone) raddoppia il nostro orgoglio e ci dà una grandissima visibilità. Per questo l’amministrazione ringrazia la società ed è sempre vicina alla Lube un club di eccellenza assoluta e che oramai è entrato nel cuore di tutti i civitanovesi».