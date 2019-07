MONDIALI - La coppia di ballerini civitanovesi premiata ai giochi mondiali dello sport in programma a Tortosa, in Spagna

Podio per la scuola di ballo “Azzurra Dance” ai campionati mondiali di Tortosa, Barcellona. I maestri Maurizio Spinaci e Gabriella Torresi di Civitanova Marche ieri hanno avuto la meglio su partecipanti da tutto il mondo. Oltre 4000 le presenze registrate ai World Sport Games di Tortosa. «La danza è di tutti, ma non per tutti – rivela il maestro Spinaci -. Ballando si può esprimere un turbinio di emozioni, che ti trasporta nei posti più belli. Per essere un ottimo ballerino serve un pizzico di fantasia, tanta eleganza e soprattutto tanta passione». Entusiasta anche la sua partner Torresi: «la danza è dolore, è quel brivido che sfreccia giù dalla schiena quando sali più in alto degli altri, quel sorriso di soddisfazione per averci provato e esserci finalmente riuscito». 25 anni insieme, cavalcando per 10 anni il podio ai campionati italiani, 15 anni presidenti della scuola di ballo Azzurra Dance.