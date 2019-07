TOLENTINO - Un calendario ricco di appuntamenti in occasione dei 100 anni dell'Ust. Festeggiamenti che dureranno da agosto a febbraio 2020. Mostre, amichevoli, incontri con le vecchie glorie, annullo postale

Presentato il programma delle iniziative che saranno promosse in occasione del centenario dell’Ust, Unione Sportiva Tolentino. Alla conferenza stampa erano presenti il sindaco Giuseppe Pezzanesi, il presidente dell’Ust Marco Romagnoli, il presidente del comitato organizzatore del centenario Benedetto Sciapichetti, l’assessore allo Sport Fausto Pezzanesi, il vicepresidente Fabio Mazzocchetti. Insieme a loro altri importanti ospiti, tra cui l’allenatore Fabrizio Castori, il vice presidente del Coni regionale Giovanni Torresi, il delegato provinciale della Figc Guido Andrenelli, il presidente di Assm Stefano Gobbi, il presidente del Consiglio Comunale Carmelo Ceselli, l’assessore Giovanni Gabrielli, gli ex giocatori Alverio Piloni, Mario Lazzari e Flavio Gussoni. Infine, Lucia Calvigioni in rappresentanza dello studio Felicetti che ha disegnato il logo del Centenario.

«L’Unione sportiva Tolentino nasce nel 1919 come polisportiva – commenta il primo cittadino – un aspetto molto importante, alla base dello sviluppo di quell’associazionismo sportivo che oggi rappresenta un importante patrimonio della nostra città. Storia, leggenda e mito vivono, però, soprattutto nel segno del calcio. L’Ust è parte integrante del tessuto sociale, economico e culturale tolentinate e non solo: eventi e personaggi formidabili hanno dato vita a storie indimenticabili». Le celebrazioni e gli appuntamenti del centenario sono state pensati per trasmettere momenti spettacolari e coinvolgenti. «Il calcio, lo sport più amato nel mondo, è stato fondamentale per la crescita civile della nostra comunità – prosegue Pezzanesi -. Passato e presente dell’Ust devono consentire alle giovani generazioni di conoscere la storia affascinante che si nasconde dietro i suoi protagonisti e alle “tribù” che sono nate intorno ai colori “cremisi”. Coraggio, competenza, creatività e coesione sul piano umano prima ancora che su quello sportivo». E’ stato quindi costituito il comitato per il centenario, che ha provveduto a coinvolgere istituzioni d’ogni genere a livello nazionale, regionale e locale. Il Centenario è incardinato su tre assi principali, che tengono conto di due fattori, l’uno interno e societario, l’altro esterno e in rapporto con il vissuto della città, tali da valorizzare e mantenere viva l’attenzione sui valori dello sport. Verranno edite una pubblicazione della storia dell’Unione sportiva Tolentino con la finalità di mettere in stretta correlazione l’evento calcistico, in quanto tale, con la storia di Tolentino, del suo territorio e del più ampio contesto nazionale e internazionale e un almanacco generale della Unione Sportiva Tolentino 1919 – 2019, sezione calcio. Prevista una grande mostra con immagini, fotografie e memorabilia con documentazione storica, che sarà allestita alla Gallerie espositive di Palazzo Sangallo.

IL CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI



30 agosto: Annullo Postale e amichevole Tolentino – Camerino, prima gara giocata dal Tolentino.

29 agosto – 1 settembre: “Festa Cremisi”, quattro giorni di festeggiamenti alla zona dello Stadio “Della Vittoria”. Presentazione delle squadre, dal settore giovanile alla prima del Tolentino, consegna di una pergamena ricordo agli ex calciatori ed agli ex dirigenti dell’Ust.

Da settembre a gennaio: mostra fotografica sulla storia dell’Ust. Realizzazione dell’Almanacco del Centenario, comprensivo dei cento anni di attività agonistica della Ust. Pubblicazione di un libro sulla storia dell’Unione Sportiva Tolentino, incardinata sulla storia sociale, economica, civile della “Città industre” ad essa contemporanea.

Da dicembre a febbraio: torneo regionale di calcio categoria Esordienti “Memoriale Panunti – Torneo del Centenario”. E’ stata invitata a Tolentino la fanfara dei Bersaglieri, dato che il colore sociale dell’Ust è il cremisi come quello dei Bersaglieri, e perchè fondata da ex bersaglieri. Organizzazione di un convegno sull’anno di fondazione “1919, dalla politica allo sport, un anno di rinascita dopo la grande guerra”. Sono previste diverse iniziative per coinvolgere le scuole con visita alla mostra e realizzazione di un concorso di poesie o di pittura sullo sport e sul calcio di oggi e di ieri. Previsto anche un raduno delle “Vecchie glorie” e altri eventi come amichevoli con squadre professionistiche. Inoltre è stato deciso di realizzare una nuova maglia da calcio, insieme a gadget, che richiamino il centesimo anno di vita del sodalizio. Sarà disegnata da Roberto Felicetti con un logo che, visto in maniera verticale, stilizza anche la torre dell’orologio.