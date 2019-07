MORROVALLE - Serata enogastromica alla cantina Capinera con le imprese di ragazzi e ragazze che hanno scelto l'agricoltura

di Maurizio Verdenelli

Valentina Ferracuti, 33 anni, maceratese, ha imparato sin da bambina ad amare i vigneti seguendo il padre Teobaldo, commerciante di prodotti per l’enocultura, tra i filari di Maceratino e Sangiovese. Un amore a prima vista per la sommelier Ais. Daniela Morresi ha 30 anni e la passione per l’agricoltura gliel’ha trasmesso la nonna contadina, a Corridonia. Daniela è, per la verità, arredatrice ma da 5 anni conduce ‘Sospeso km0 -Bar e bottega’ attraverso cui seleziona prodotti e fornitori locali, anzi localissimi, facendo scoperte niente male. «Lo sapeva – mi interroga Daniela- che sul Contro, tra le rocce nasce una ‘favolosa’ erbetta con la quale si può fare pure il pesto alla genovese oltre ad imbottire eccezionali crostini con il ciauscolo?». Davvero?! «Lo prepara la ditta Paccasassi (nomen omen ndr) ed d’inverno ormai un culto delle eccellenze del territorio». Anche se il Conero da Corridonia non dista propriamente zero km… quisquilie da contachilometri enogastronomico. Brian Bastianelli ha 27 anni, un corpo palestrato, lineamenti da fiction tv e tatuaggi da superstar del GF prossimo venturo. Ma se provate a dirglielo, Brian vi offre subito prosciutto e salamino e si fa (grazie a Dio!) una bella risata aperta da ragazzo di campagna, perfetto erede di una famiglia di allevatori a Montegiorgio che da quattro generazioni conduce quella che ora si Country pig.

Con loro altri ragazzi e ragazze, a km 0, che hanno dato vita ad imprese ormai ben avviate, non più start up, legate al mangiar bene, dalle ragioni sociali suggestive: Regina dei Sibillini, Fontegranne, Cau e Spada, Rinci, Giorgio Poeta. Cibi che si accostano ai vini di Paola Capinera, a Morrovalle, dai nomi che evocano non a caso la grande storia francescana. Dal morrovallese cardinal Minio, committente di Giotto per la Basilica superiore di Assisi, e che per un voto perse l’elezione a papa (a favore di Bonifacio Viii e non fu obiettivamente una gran ‘cosa’), al beato Masseo e via elencando. Si deve al dottor Paolo (Capinera), a Valentina, allieva del prof. Cesare Lapadula, e a Daniela il riuscito ‘sponsale’ tra ‘Il Ribona e le Marche’ alla presenza di cento invitati. Il Ribona, per intenderci, è il nuovo nome ‘in’ dell’ex Maceratino. «Un’etichetta …due volte bona…altrettanto il vino». scherza Paolo Capinera, che è romano. Ma non solo Ribona, pure l’altro bianco della Casa, il Murrano e il passito ( dei Colli maceratesu) Gottifreddo. Vini di casa, cibi altrettanti, da una parte i monti Sibillini, dall’altra il mare che la campagna morrovallese coltivata a vigna annuncia ed anticipa. Una notte magica sotto il cielo di un’estate marchigiana.

(Foto di Marco Serri)