SISMA - La prima edizione del trofeo "Agility Dog 4 Charity": natura e sport per sostenere la Pro loco

Solidarietà e ricostruzione possono anche passare per le agili zampette dei migliori amici dell’uomo. È così che si è svolta ieri, al campo di sportivo di Ussita, la prima edizione del trofeo dei Sibillini “Agility Dog 4 Charity”.

La manifestazione è stata promossa e organizzata dalla “Pro Loco Ussita 7.1”, con il supporto delle due associazioni cinofile “Lupo Alberto” e “Gli Skalmacani”. Un torneo che avrebbe dovuto svolgersi a maggio, ma che era stato rimandata per via della neve. Durante la giornata di ieri invece, ai piedi del Monte Bove, in un territorio ferito ma ricco di speranza, il sole ha illuminato le incredibili gesta degli amici a quattro zampe e dei loro padroni. Prove non ufficiali di agility e jumping open, avviamento e tunnel cup: il giudice Michele Marchetti ha assegnato le coccarde agli animali più meritevoli.

All’appuntamento hanno preso parte diversi conduttori, provenienti dalle Marche e dall’Umbria, ovviamente accompagnati dai loro “atleti”. Presente all’evento anche il Nucleo Cinofili Antivelono dei Carabinieri Forestali: il brigadiere Giovanni Bucciarelli e il collaboratore Emanuele Cacciatori ha fatto un’esibizione. Poi è stato il turno della “dog dance”. Il pubblico, numeroso, ha fatto il tifo per i simpatici amici. L’intero incasso dell’evento sarà devoluto alla pro loco locale.