LAVORO - I posti disponibili in regione sono 33. A Macerata è partito il percorso di formazione per partecipare al bando

Al via il corso per preparsi al concorso unico regionale per infermieri. Sono 33 i posti dispobili. Da oggi nella sede della della Cisl di Macerata, è partito il corso a cui partecipano 44 giovani aspiranti infermieri. Il responsabile per il Maceratese della Cisl Funzione pubblica Marche, Alessandro Moretti, ha illustrato le motivazioni e la struttura organizzativa del corso che mira, attraverso la presenza in aula di qualificati docenti, e test conclusivi ad ogni lezione, a trasmettere ai partecipanti tutte le nozioni necessarie sufficienti al superamento dei test di preselezione e delle prove concorsuali previste dal bando regionale. Il segretario della Ast Cisl di Macerata, Silvia Spinaci, ha accolto i partecipanti nella sede delle segreterie provinciali, illustrando ai giovani l’operato del sindacato confederale, i servizi resi, sottolineando come la Cisl sia particolarmente accanto anche ai giovani in cerca di occupazione e non solo ai lavoratori che già hanno un lavoro. Presente ai lavori anche il segretario regionale Paola Ticani.