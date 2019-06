SUL RING allestito in località Palombare ben dieci incontri che hanno visto affrontarsi pugili marchigiani e laziali, organizzati dal presidente della società Nike di Fermo Luciano Romanella in collaborazione con la Polisportiva Casalbruciato di Roma

“Un pugno al terremoto”, resta vivo l’impegno a lasciare accesi i fari sui luoghi deturpati dal sisma. Atleti provenienti da diverse province delle Marche e del Lazio hanno partecipato alla manifestazione pugilistica che si è tenuta in località Palombare a Visso, organizzata da Luciano Romanella presidente della società Nike di Fermo in collaborazione con la Polisportiva Casalbruciato di Roma. Dieci sono stati gli incontri, di cui due femminili, disputati sul ring realizzato al centrale parco verde di Visso alla presenza del sindaco Spiganti e del presidente del Comitato Regionale Federale Gabriele Fradeani, intervenuti per i saluti e premiazioni davanti ad un folto pubblico intervenuto.

Il match con il più alto profilo è stato indubbiamente quello disputato tra gli atleti di categoria élite, Maski Yassin, dell’Audax Fano e D’Elpidio Simone, della Casalbruciato Roma. Il primo, mancino, protetto dalla cosidetta falsa guardia ha saputo imporsi sull’avversario che sebbene dotato di un fisico massiccio e colpi potenti è stato abilmente centrato per tutte le riprese con precisi e micidiali ganci sinistri sferrati dall’indomabile pugile fanese Maski Yassin. La determinazione, la freschezza e la mobilità di gambe del pugile italo-tunisino ha convinto la giuria a premiarlo anche con il trofeo messo in palio quale miglior pugile del torneo. L’evento, curato anche dalla Pro Loco di Visso, «è stato un momento di svago per i residenti e di intensa attività sportiva per gli atleti e i tecnici intervenuti – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – finalizzata a non dimenticare questo territorio e le popolazioni duramente colpite dal sisma del 2016, che stanno cercando, tra moltissime difficoltà, una normalità ancora molto difficile da raggiungere. Lo sport, da sempre momento di aggregazione, sarà uno stimolo in più per ritrovarsi e tifare per questi ragazzi estremamente motivati».