SAN SEVERINO - Gli alunni insieme dopo quattro decenni, per condividere esperienze di vita vissuta e rivivere i momenti della loro adolescenza a scuola

I “Divini” ragazzi dopo 40 anni hanno resistito a tutto. Anche al crollo causato dal terremoto della loro vecchia scuola, per ritrovarsi quest’oggi di nuovo insieme. Una lunga lista, quella degli alunni del V F dell’Itis Divini di San Severino Marche: Roberto Boldrini, Primula Falcioni, Stefano Feliziani, Dino Frascarelli, Mauro Fugante, Antonella Gasparini, Sandro Granata, Carla Liberti, Rosa Maponi, Marco Marinozzi, Paolo Marinsalti, Aldo Merlini, Cesare Mosciatti, Giovanni Piersantelli, Silvano Rapari, Giorgio Savi, Dino Scoccia, Renzo Specoli, Luciano Violini, Gianni Zaccagnini. Questa mattina, prima la visita ai luoghi dove sorgeva l’istituto, ora occupati dai cantieri della ricostruzione, poi l’incontro con il sindaco Rosa Piermattei davanti al teatro Feronia. Quale modo migliore di festeggiare l’avvenimento, se non con un pranzo conviviale, al ristorante “Da Francesco” nella frazioni Taccoli di San Severino Marche. Un vero e proprio salto nel passato. A scuola insieme, tra professori esigenti, interrogazioni e compiti in classe. Poi, dopo il diploma, ciascuno per la sua strada. Alla fine i vecchi compagni di scuola, anche quelli più vicini, finiscono per perdersi di vista. Al massimo si trasformano in semplici nomi nella nostra lista di amici su Facebook.

Il desiderio di ritrovarsi per la V F, invece, è stato più forte. Il progetto è partito qualche mese fa ed è subito scattata la ricerca su Facebook di tutti gli ex studenti della classe: prima il via allo scambio di informazioni, per rintracciare quelli che sono refrattari ai social network, poi la creazione del gruppo su WhatsApp. Un lavoro lungo e certosino per ritrovare vite che hanno intrapreso percorsi e luoghi diversi da allora, da quel periodo compreso tra il 1974 e il 1979. A 40 anni ormai dalla temutissima maturità, gli ex compagni di classe sono tornati indietro nel tempo per un giorno. Chi si era già rivisto, chi conservava soltanto il ricordo dei volti, chi non aspettava altro per tuffarsi in un’epoca spensierata e ricca di aneddoti da rivivere dopo così tanto tempo. Certamente alcuni di loro notevolmente cambiati, ma tutti emozionati, portando dentro i ricordi che sono rimasti indelebili. La gioia di riabbracciarsi e l’esigenza di conoscere quanto la vita ha regalato a ciascuno di loro è stato il filo conduttore di poche, lunghissime ore. In fondo, “i compagni di classe” sono un’eccezione nelle nostre vite. Si può anche non frequentarli per decenni, ma resterà sempre qualcosa ad unirli.