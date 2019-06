SAN SEVERINO - Gita partecipata fra Basilicata e Calabria alla scoperta dei boschi del millenario pino loricato

E’ andato in trasferta al monte Pollino, fra Basilicata e Calabria, l’ormai collaudato gruppo escursionistico del Cai di San Severino.

Con la scrupolosa organizzazione del presidente e del vicepresidente e il contagioso entusiasmo di un buon numero di partecipanti (ben 42) non poteva che essere un successo, tenuto conto che le località visitate offrono panorami unici. Nonostante le temperature decisamente alte, tutti i soci hanno raggiunto le vette, con grande determinazione, e hanno potuto godere di uno spettacolo naturale , quasi unico in Italia che è quello dei boschi di pino loricato, un albero bellissimo, antichissimo e raro. Molti non hanno potuto fare a meno di abbracciare questi giganti millenari che hanno visto la storia. Come sempre, il gruppo ha cercato di coniugare bellezze naturalistiche ed artistico-culturali, quindi l’ultima giornata è stata dedicata alla visita della Certosa di Padula, che con le sue grandiosità e particolarità architettoniche uniche, ha destato grande interesse in tutto il gruppo. Non sono mancate le gustose specialità culinarie, tipiche del territorio.