VOLUME - L'illustre economista di origini maceratesi al centro dell'opera che riproduce quella uscita presso Volpe Editore nel 1976, ma arricchita da note contenenti informazioni utili per il lettore di oggi, redatte da Federico Bindi, Filippo Cavazzoni, Alessandro Cocco e Alberto Mingardi dell’Istituto Bruno Leoni

Recita la nota dell’editore: «Pubblicare oggi scritti di Maffeo Pantaleoni, grande economista, feroce avversario di ogni socialbuonismo, può apparire un’iniziativa insensata. Tanto più se agli scritti del Pantaleoni si accompagna la cura di Sergio Ricossa, grande economista, e anche lui feroce avversario di ogni socialbuonismo». Liberilibri non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di rieditare due pensatori così urticanti, utili da leggere e rileggere in tempi di conformismo imperante, con l’intento dichiarato di risvegliare menti “impigrite da decenni di martellanti demagogie”. E lo ha fatto con la presente edizione de “Il manicomio del mondo e altre pagine scelte”, che riproduce quella uscita presso Volpe Editore nel 1976, ma arricchita da note contenenti informazioni utili per il lettore di oggi, redatte da Federico Bindi, Filippo Cavazzoni, Alessandro Cocco e Alberto Mingardi dell’Istituto Bruno Leoni.

Per di più, il grande studioso aveva origini maceratesi (delle quali pare fosse molto orgoglioso), ed era figlio dell’altrettanto famoso Diomede medico, deputato e senatore intimo amico di Cavour e D’Azeglio. Purtroppo però, nonostante sia stato definito da Piero Sraffa “il principe degli economisti italiani”, fu costretto per lungo tempo a un inspiegabile oblio, al quale Liberilibri con questa pubblicazione intende sottrarlo. Operazione tentata due anni fa anche dall’Università di Macerata, che in occasione del 160° anniversario della nascita di Maffeo Pantaleoni ha organizzato un convegno dal titolo “I grandi dimenticati. Dimomede e Maffeo Pantaleoni”. A Macerata si trova anche, purtroppo in pessime condizioni di conservazione, il mausoleo di famiglia che raccoglie le spoglie di Diomede e Maffeo, e che nel 2015 è stato visitato dall’attrice hollywoodiana Tea Leoni (il cui vero cognome è appunto Pantaleoni), con il padre Anthony, il fratello Tom e il marito, l’attore Tim Daly, venuti appositamente dagli Stati Uniti per conoscere la storia di questi illustri antenati su invito della professoressa Gabriella Saretto. Dal canto suo Sergio Ricossa, altro irregolare della cultura italiana, per riscattarne la memoria pensò negli anni Settanta quest’antologia: una sintesi dei ben più corposi Erotemi di economia. Autore e curatore sono uniti dalla strenua difesa dell’economia di mercato, dall’ammirazione per il processo innestato dalla rivoluzione industriale e dal rapporto mai facile con la cultura italiana a loro contemporanea. Qualche titolo può far comprendere il tono provocatorio di questi scritti: “Qualunque imbecille può imporre tasse”, “È utile il sindacalismo?”, e ancora “Il merito non esiste”, e “La giustizia è una chimera”. Maffeo Pantaleoni non era un economista puro, ma partendo dall’economia si occupò di politica, sto­ria, diritto. E Ricossa invita qui a riscoprire accanto allo studioso anche l’uomo, “appassionato e appassionante, ricco di umori, severo ma non incapace di entusiasmi”.