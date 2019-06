ATLETICA - La società di Civitanova, che ha curato l'organizzazione della kermesse nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali che si è svolta a Macerata, protagonista di ottimi risultati in pista

Lo scorso weekend l’Helvia Recina di Macerata ha ospitato i Campionati Italiani Assoluti di Atletica Fisdir. La kermesse targata Anthropos ha visto la presenza di ben 37 società sportive con 168 atleti iscritti provenienti da tutta la nazione e divisi in due categorie: “open” e “c21”, riservata agli atleti con sindrome di down.

La manifestazione era valida anche come campionato italiano giovanile. Presenti i migliori atleti italiani con tutti i convocati nella rappresentativa nazionale down che a fine luglio affronterà gli europei. In gara i campioni della classe open che nei recenti europei indoor hanno dominato nella velocità. Nonostante il caldo a tratti difficile da sostenere, si sono registrate ottime performance e non sono mancati dei record italiani. L’evento si è sviluppato nel migliore dei modi, come confermato dallo staff federale presente grazie all’ormai consolidata macchina organizzativa dell’Anthropos, alla collaborazione del Comune di Macerata, dell’atletica Avis Macerata e della Fidal Marche. Importante il patrocinio di Regione Marche, Provincia di Macerata e Comune di Macerata. Per l’Anthropos ottimi anche i risultati sportivi. I 10 atleti presenti hanno collezionato un bottino di assoluto riguardo. Florence Repetto (Pesaro) ha chiuso da campionessa italiana assoluta nei 100m piani e con l’argento nei 200, piani (a lei anche entrambi i titoli nella classe giovanile).

Federico Mei (Civitanova) ha conquistato l’argento nei 5km marcia. Luigi Casadei (Ancona) si è laureato campione italiano assoluto nel giavellotto con 44,94 e campione italiano giovanile nella stessa specialità e nel getto del peso. Fabrizio Vallone (Palermo) è il campione italiano assoluto nei 5000m e nei 10000m piani. Ruud Koutiki (Maltignano) ha messo al collo gli ori come campione italiano assoluto nei 200m e nei 400m piani. Gaetano Schimmenti (Osimo) si è aggiudicato l’argento assoluto nei 100m e il bronzo assoluto nei 200m. Carlo Corallini (Civitanova), dolorante alla caviglia, si è posizionato al quarto posto nel salto in lungo per poi ritirarsi dal salto triplo. Raffaele Di Maggio (Palermo) è il campione italiano assoluto e giovanile negli 800m piani e nei 1500m piani. Gabriele Brengola (Porto Sant’Elpidio) ha agguantato il bronzo assoluto nei 100m piani ed è campione italiano junior nei 400m piani e argento junior nei 100m. Adolf Agyemang (Loreto) si è distinto nelle finali dei 100m e dei 200m piani. A impreziosire il bottino per l’Anthropos è arrivato il titolo italiano nella 4×100 (Koutiki, Schimmenti, Brengola, Agyemang) e nella 4×400 (Koutiki, Di Maggio, Schimmenti, Brengola). Il presidente Nelio Piermattei: «Chiudiamo questo evento con molta soddisfazione, sia per i consensi dal lato organizzativo, sia per gli importanti risultati sportivi. Non posso non ringraziare tutti i volontari che, nonostante il sole cocente, hanno supportato al meglio lo staff Anthropos e i rappresentanti Fisdir nella gestione dello stesso. Ringrazio la Città di Macerata per l’ospitalità e il supporto, la Fidal Marche e l’Atletica Avis per il sostegno. Sono molto soddisfatto anche per gli importanti risultati ottenuti nonostante alcuni dei nostri giungessero a questo appuntamento non al meglio della condizione fisica. La stagione per noi è ancora lunga con altri 4 Campionati Italiani che ci vedranno protagonisti, con eventi internazionali che vedono nostri tesserati tra i convocati e tanti altri appuntamenti, ma questo è quello che ci piace fare, lo sport paralimpico».