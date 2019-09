LE RAGAZZE guidate da Marta Gambella vincono gara 1 e perdono gara 2 in casa della Sestese

Buona prestazione del Macerata softball che strappa una vittoria in casa della capolista Sestese. Le ragazze guidate da Marta Gambella e Federica Gianferro iniziano il primo match alla grande passando immediatamente in vantaggio al primo inning.

Un doppio di Emma Fagioli che arriva salva in seconda base, un band sacrificio e successivamente un errore del ricevitore regalano il primo punto alle bianco rosse che mantengono ilvantaggio fino al terzo inning, quando grazie ad un doppio errore difensivo regalano il pareggio alle fiorentine. La partita è un succedersi di emozioni con le due squadre che si contendono la partita punto su punto con le maceratesi che si vedono riagguantare per ben tre volte il vantaggio conquistato. La partita, sicuramente una delle più emozionanti del campionato si protrae fino all’extra inning, visita la chiusura in pareggio dei tempi regolamentari. Al nono inning arriva la sofferta ma meritata vittoria per il Macerata softball. Ottima prestazione in battuta della Chietina Sara Mammarella, di Gioia Tittarelli e Emma Fagioli, mentre continua sul monte di lancio la grande stagione del pitcher Michela Serrani che infila alle avversarie ben otto strike-out. Forse appagate dalla vittoria e provate dalle alte temperature, si sono registrati 36 gradi sul diamante toscano, le nostre hanno disputato una deludente gara due.

Questa vittoria permette alle maceratesi di mantenere le distanze dalla diretta avversaria per il secondo posto, la Castionese vittoriosa a Roma. La prossima settimana il campionato sarà fermo per lo svolgimento del torneo delle regioni, che vedrà l’impianto di softball di via Cioci a Macerata ospitare le rappresentative cadette di Marche, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il campionato riprenderà sabato 28 con la terza giornata di ritorno, che vedrà le maceratesi impegnate nella lunga trasferta di Ronchi dei Legionari.