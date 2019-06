RACCOLTA DIFFERENZIATA - Il riconoscimento conferito dal Consorzio Ricrea in Piazza Vittorio Veneto per sensibilizzare i cittadini con attività e laboratori

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure. Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è arrivato a Macerata e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Vittorio Veneto con attività, laboratori e divertenti quiz.

«Macerata è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio – spiega Domenico Rinaldini, Presidente del Consorzio Ricrea –. Nell’ultimo anno, nelle Marche, sono stati raccolti 3,24 kg per abitante, un dato che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è continuare a migliorare i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito». Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio Ricrea ha conferito al Comune di Macerata uno speciale riconoscimento. «A nome, non solo della Amministrazione ma anche dell’intera Comunità maceratese siamo particolarmente soddisfatti di questo premio ricevuto da Ricrea, che conferma la bontà della strada percorsa fino ad oggi con l’impegno dell’amministrazione, dei cittadini ed ovviamente di Cosmari – ha dichiarato Mario Iesari, Assessore all’Ambiente del Comune di Macerata -; premio che ci fornisce anche ulteriore stimolo per fare ancora meglio in termini di raccolta differenziata». Oltre al Comune, è stata premiata anche Cosmari, la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani, dai servizi di raccolta agli impianti di recupero. «Siamo felici di questo riconoscimento – ha dichiarato Giuseppe Giampaoli, Direttore Generale di Cosmari srl – che ovviamente condividiamo con tutti i cittadini della provincia di Macerata e del Comune di Loreto. Insieme formiamo una grande squadra perché abbiamo a cuore il nostro territorio. A casa si differenzia e nei nostri impianti si valorizzano tutti gli imballaggi in acciaio, assicurando loro una seconda vita, realizzando concretamente, grazie a Ricrea, un esempio virtuoso di economia circolare».