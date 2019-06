CIVITANOVA - La vettura, di proprietà di un imprenditore, era in sosta lungo viale Vittorio Veneto. Era stata comprata da soli sei mesi

Sparita un’altra Range Rover, ancora un furto d’auto di lusso in viale Vittorio Veneto. E’ la sesta nel giro di pochi mesi. Razzia di suv e auto di valore (questa era nuovissima, appena 6 mesi) a Civitanova. Nella notte tra martedì e mercoledì una banda specializzata ha agito in viale Vittorio Veneto e ha portato via una vettura Range Rover (una vettura che ha un prezzo di listino che parte da intorno 100mila euro) parcheggiata lungo la via e di proprietà di un imprenditore. Una metodologia che sembra una catena di montaggio del furto quella con cui opera questa banda: la maggior parte dei furti avvenuti su Civitanova infatti riguarda proprio viale Vittorio Veneto e zone limitrofe, una specie di buco nero per suv e Range Rover. Negli ultimi 4 mesi sono sparite 6 Range Rover, una Golf e una Alfa Romeo Stelvio, e, coincidenza, in un paio di casi sempre nelle notti tra martedì e mercoledì. Anche in questo episodio il proprietario se n’è accorto solo la mattina. L’ipotesi è che possa trattarsi della solita banda di criminali pugliesi (orbitanti nella zona di Cerignola) che compie furti in giro per l’italia in prossimità di caselli autostradali e poi con le auto rubate riprende la strada per la Puglia prima che i proprietari possano accorgersi del furto, quando la vettura spesso è già smontata e disassemblata per alimentare il traffico illecito e remunerativo dei pezzi di ricambio. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. Qualche mese fa i militari dell’Arma avevano sgominato una banda originaria proprio di Cerignola riuscendo, grazie ai carabinieri della provincia di Foggia, ad intercettare i veicoli rubati occultati fra gli ulivi. Tre in quell’occasione le persone denunciate a carico dei quali era stato emesso anche un foglio di via obbligatorio da Civitanova.