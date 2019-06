MACERATA - Domani alle 11 in piazza Vittorio Veneto verranno assegnati da Ricrea i riconoscimenti al Comune e al Cosmari

Aiutare i cittadini a scoprire i vantaggi della raccolta differenziata e il valore del riciclo degli imballaggi in acciaio.

Questa la missione che sta portando avanti in piazza Vittorio Veneto a Macerata il “supereroe” Capitan Acciaio insieme a Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio, uno dei sei consorzi di filiera che compongono il sistema Conai, che in collaborazione con Cosmari, la società che gestisce la raccolta differenziata nei comuni maceratesi, favorisce il recupero e il riciclo di questo prezioso materiale. Domani alle 11, sempre in piazza Vittorio Veneto, il Consorzio Ricrea conferirà due speciali riconoscimenti al Comune di Macerata e al Cosmari.

Nel frattempo, prosegue il laboratorio ludico ricreativo “Ricrea il tuo giocattolo”, in cui bambini e ragazzi possono realizzare un proprio robottino attraverso il riuso creativo degli imballaggi in acciaio. Gli adulti, invece, avranno modo di mettere alla prova la loro cultura sulle buone pratiche di raccolta differenziata con divertenti quiz. Capitan Acciaio ha anche visitato gli impianti del Cosmari e ha incontrato il direttore generale Giuseppe Giampaoli che ha illustrato le varie fasi di selezione che consentono di poter separare dal multimateriale leggero, l’acciaio da avviare al riciclo. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Macerata, Assessorato all’Ambiente e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

(foto di Fabio Falcioni)