MACERATA - Nata su impulso del prefetto Iolanda Rolli riunisce diversi soggetti interessati. sarà una delle prime in Italia

Monitoraggio costante dell’andamento del mercato del lavoro agricolo e creazione di una filiera produttiva, eticamente orientata, contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura: saranno questi i compiti della Rete del lavoro agricolo di qualità nella provincia di Macerata. L’iniziativa del prefetto Rolanda Iolli si sta concretizzando e ieri in prefettura c’è stata la prima riunione tra i soggetti coinvolti. Presenti, oltre al prefetto il direttore regionale dell’Inps Marche Alessandro Tombolini, il direttore della Direzione provinciale Inps di Macerata Giuseppe Doldo, i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle parti sociali nonché i rappresentanti delle forze di polizia.

La sezione territoriale della Rete avrà una serie di compiti, tra cui promuovere modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori e adottare misure per contrastare la diffusione del lavoro sommerso e dell’ evasione contributiva nel settore dell’agricoltura. L’esperienza di Macerata potrà essere capofila in Italia, dove non ci sono molte iniziative di questo genere.

(Foto Fabio Falcioni)