MOTO 2 - Il pilota di Montecosaro ha recuperato dalla 15esima griglia fino al quarto posto. Grazie ad una gara all'attacco ha ottenuto 13 punti che gli consentono di difendere la leardship del mondiale

di Michele Carbonari

Lorenzo Baldassarri regala spettacolo al Mugello: nel Gran Premio d’Italia scatta dalla 15esima casella in griglia, recupera ben undici posizioni e conquista uno straordinario quarto posto alla bandiera a scacchi.

Non poteva che essere lui, il leader del mondiale di Moto 2, il protagonista assoluto della gara di casa, in Toscana. Il podio sfuma nel finale, con Luthi che riesce a resistere chiudendo alle spalle di Marini e dal vincitore Marquez. Dopo giorni di prove difficili, il 22enne di Montecosaro, riesce a trovare la condizione ideale nel momento più importante del weekend e regala una gioia immensa ai suoi tifosi. Baldassarri, rientrato ai box dopo la gara, ha ricevuto i complimenti, l’affetto e gli abbracci di tutti (compresa la fidanzata Yana e la mamma). Il sesto appuntamento del campionato ha visto il talento di casa nostra attivare la solita modalità “Baldattack” fin dal semaforo verde.

Ha superato quattro piloti, tra cui il compagno di team Fernandez, nel primo dei ventuno giri complessivi. Quindi è la volta del trio italiano davanti a lui, in ordine Pasini, Bulega e Corsi. Poi nel mirino finisce Lowes, sorpassato all’ultima curva. A metà gara sopravanza all’esterno Bastianini, che è in lotta con Schrotter, superato a sua volta all’inizio del giro seguente. Quando mancano dieci giri, il centauro inizia a fare un pensierino al podio, non più un miraggio. Specialmente quando approfitta di un lungo di Navarro: è quarto, con il diretto concorrente per il titolo Luthi ad un passo. Riesce a ricucire il gap ma nel finale preferisce portare a casa un risultato impensabile alla vigilia, specialmente dopo il travagliato lavoro del weekend. Anzi, all’ultimo giro deve tenere botta al rientro di Fernandez e Bastianini. Una gara mozzafiato, frutto di grande abilità tecnica e di intelligenza, visto che riesce a sopperire ai problemi avuti in questi giorni. La gara d’attacco di oggi aiuta il Balda a difendere la splendida leadership del mondiale: con i 13 punti odierni sale ad 88 lunghezze e ora ha dietro di sé Marquez (-2) e Luthi (-4), più staccati Navarro (-15) e Schrotter (-24). Il pilota di Montecosaro festeggerà il meritato risultato odierno, ma all’orizzonte c’è il Gran Premio di Spagna, in programma domenica 16 giugno a Barcellona.

(Ultimo aggiornamento alle 13,50)