2 GIUGNO - L’iniziativa sarà a cura del Comune e si svolgerà nel pomeriggio alle 18 in piazza Cesare Battisti

Domani 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica e della celebrazione itinerante a carattere provinciale, si svolgerà a Macerata la consegna della Costituzione ai neo diciottenni maceratesi. L’iniziativa sarà a cura del Comune e si svolgerà nel pomeriggio alle 18 in piazza Cesare Battisti. Alle 11.30, durante la cerimonia provinciale, sarà il prefetto Iolanda Rolli a consegnare la Costituzione ai diciottenni della provincia alla presenza dei rispettivi sindaci. Doppia cerimonia dunque con un gesto simbolico voluto, ormai da diversi anni, dal primo cittadino per ricordare alle giovani generazioni l’origine e la storia della democrazia in Italia. «È un’iniziativa mossa dalla forte convinzione che è sempre dai giovani che bisogna ripartire per costruire un futuro migliore. – afferma il sindaco Romano Carancini – I ragazzi di oggi saranno gli adulti e i cittadini attivi di domani e le Istituzioni hanno il compito di affiancarli nel loro percorso di crescita e di consapevolezza. Dobbiamo ricordargli l’origine della democrazia del nostro Paese, raccontando la storia e sottolineando come i fondamentali valori di unità e di pace non possano ritenersi conquistati una volta per tutti, ma vadano invece coltivati e difesi ogni giorno, senza lasciare spazio a pericolose dinamiche di divisione».

«Vogliamo avvicinarci con i giovani – continua il primo cittadino – al valore della Carta Costituzionale, parlandone, scoprendola, leggendola insieme, nel nome delle grandi conquiste che essa ha consentito e garantito in oltre 70 anni.” Durante l’incontro promosso dal Comune ci sarà anche un momento in cui sarà reso omaggio a Annalisa Ubertoni, coordinatrice del centro di studi e servizi per la famiglia dell’associazione La Goccia, nominata Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana per “l’esemplare contributo a favore di una politica di pacifica convivenza e piena integrazione”.