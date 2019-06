CERIMONIA – Nel luglio 2011 aveva perso la vita in un incidente con la moto. Da oggi la pista d’atterraggio degli elicotteri porterà il suo nome. La moglie: «Era pieno di entusiasmo ed energia. Ha prestato soccorso in Thailandia, Pakistan, Indonesia, Haiti e nel terremoto de l’Aquila. Ha fondato l’Ares, una associazione di volontari sempre pronta a intervenire nelle emergenze». Zamponi, direttore del 118: «Un maestro a cui mi ispiro nei momenti difficili»

di Marco Ribechi

L’elisuperficie di Macerata da oggi porta il nome del primario Marco Esposito. E’ stata scoperta oggi la targa posta nella pista di atterraggio per elicotteri, una delle 24 finanziate in tutta la Regione grazie agli sms solidali del sisma, che ricorderà per sempre il primario del Pronto soccorso di Macerata morto nell’estate del 2011 in seguito a un tragico incidente in moto (leggi l’articolo).

Esposito si è battuto per la comunità, avviando percorsi fondamentali nello sviluppo della sicurezza regionale. Un uomo dal passato straordinario fatto di impegno costante verso i sofferenti, da lui individuati soprattutto nei luoghi delle criticità che lo hanno spinto ad intervenire in vari paesi del mondo ad affrontare le emergenze umanitarie. Nelle parole della moglie Olivia Ulivi, accompagnata dalla figlia Alice (l’altro figlio Michele si trova in Inghilterra), il ricordo non solo del professionista ma anche dell’uomo. «Era pieno di entusiasmo e di energia, pura vitalità sia in famiglia che al lavoro – dice la donna al microfono con Mario Casoli, direttore della onlus Ares (Associazione Regionale Emergenze Sanitarie e Sociali) fondata proprio da Esposito – era sempre pronto a collaborare e migliorare l’ambiente che lo circondava. Affermava che il cuore della medicina si esalta nella medicina delle catastrofi e per questo nel ’99 era andato nel campo profughi di Valona in Albania. Questa esperienza lo aveva toccato profondamente spingendolo a fondare l’Ares, un’associazione di volontari che fosse sempre pronta a intervenire nelle emergenze. Tra i suoi impegni ci sono stati quelli del terremoto in Molise, in Thailandia per il terremoto e lo tsunami, in Pakistan a seguito del terremoto, in Indonesia dopo l’eruzione del vulcano Merapi, al terremoto dell’Aquila e a quello di Haiti. Non ha mai trascurato la formazione partecipando e sviluppando delle iniziative per migliorare sempre più il corpo medico. Ho sempre saputo che fosse un grande padre e professionista ma oggi la mia gioia è immensa nel vedere con quanto affetto tutti lo ricordano».

«La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla – dice il sindaco Romano Carancini – mi sembra che questa frase di Gabriel Garcia Marquez sia ideale per spogliarsi della tristezza e trasformare questa occasione in un incontro gioioso velato da malinconia. La violenza e l’individualismo sono forme che piegano una società quindi l’esempio dei grandi uomini deve lasciare un’impronta sul territorio ed è un dovere alimentarlo e coltivarlo affinché continui a dare frutti anche nelle generazioni future».

I vari interventi successivi spiegano come Marco Esposito abbia influito nella vita di colleghi e della comunità intera.

«Per me è stato un maestro a cui mi ispiro soprattutto nei momenti più difficili» spiega il medico del 118 Ermanno Zamponi, «Ho il rammarico di non averlo conosciuto perché tutti me l’hanno sempre descritto come una grande persona – continua Alessandro Maccioni direttore Area Vasta 3 – sono felice di aver concluso il Pronto soccorso che lui stesso aveva progettato» e poi l’assessore regionale alla Protezione civile, Angelo Sciapichetti: «Don Milani diceva a cosa serve sapere che le tue mani sono pulite se le hai sempre tenute in tasca, Esposito le mani invece le ha sempre usate per rappresentare la parte migliore dell’Italia, che aiuta il prossimo e si impegna verso chi soffre. Ci sono tanti Esposito come ad esempio i volontari qui presenti, a loro va il mio ringraziamento» e infine anche il ricordo di Maurizio Ferretti del sistema integrato di emergenza dell’agenzia regionale sanitaria.

Germano Rocchi, responsabile del servizio elisoccorso del 118, grande amico di Marco Esposito: «25 anni fa andai negli Stati Uniti a studiare il metodo Baltimora, quello che usiamo per intervenire con gli elicotteri – spiega il medico arrivato proprio a bordo del veivolo – rimasi totalmente scioccato per quanto erano avanzati rispetto ai nostri servizi medici. Marco Esposito era il mio unico punto di appoggio, l’unico consapevole di questa differenza poiché aveva importato all’America dei corsi di chirurgia. Di strada ne è stata fatta e oggi rappresentiamo un’eccellenza, sono orgoglioso del sistema Trauma Center che ci rende all’avanguardia, ora abbiamo a disposizione anche il visore notturno che è una tecnologia fino a poco tempo fa solo in dotazione alle forze militari». In quel tragico giorno d’estate fu proprio Rocchi ad intervenire sul corpo di Esposito: «Abbiamo provato a rianimarlo per oltre un’ora – racconta Rocchi – ma in realtà non lo avevamo riconosciuto. Solo dopo il decesso abbiamo collegato il nome ai suoi percorsi in moto. E’ stata l’esperienza più drammatica di tutta la mia carriera, dedicare a lui questa elisuperficie è la cosa più giusta che si potesse fare per mantenere vivo il ricordo di Marco Esposito nella memoria del territorio».