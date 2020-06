MOTO 2 -Il pilota di Montecosaro, leader del Mondiale: «Stiamo cercando di sistemare alcuni problemi». Un centinaio di supporters dalle Marche

di Michele Carbonari

Weekend difficile per il leader del mondiale Lorenzo Baldassarri, nel Gran Premio d’Italia. Nel sesto appuntamento del campionato di Moto 2, al Mugello, il centauro di Montecosaro chiuderà la quinta fila: al semaforo verde (domani alle 12.20) scatterà dalla 15esima casella in griglia. Per farlo, per la prima volta in stagione è dovuto passare attraverso la Q1: rientrando tra i migliori quattro (suo il terzo tempo) è riuscito ad accedere alla Q2. Nella quale, però, si sono manifestati i problemi di set up che hanno condizionato il Balda. Ne sono testimonianza i tempi fatti registrare nel weekend italiano: 19°, 18° e 16° crono. Il trend non è molto positivo ma mostra piccoli segnali di crescita. Il Mugello è comunque una pista che piace al 22enne maceratese, tanto che è reduce da due secondi posti nelle ultime tre stagioni (intervallati da un ritiro in seguito ad una caduta). In Toscana, nel 2016, partì anche dalla prima fila (terzo).

Per invertire la situazione che si è creata, domani servirà un super Lorenzo in modalità Baldattack: spesso nella sua carriera ha dimostrato di sapersi trasformare in gara e sfoderare prestazioni all’altezza. Quest’anno infatti sarà uno dei candidati al titolo e dovrà difendere la leadership dall’attacco di Luthi (secondo al via), Navarro (quinto tempo), Marquez (chiude la prima fila) e Schrotter (poleman di giornata). Lorenzo Baldassarri non sarà però solo.

Oggi già una decina di supporters l’hanno sostenuto mentre domani è in arrivo circa un centinaio di tifosi del Balda Fanclub, pronti a far sentire il proprio calore con voce, bandiere e fumogeni. Tutti saranno assiepati nel settore Prato, in prossimità della Scarperia. Il pilota di Montecosaro ripercorre questi giorni di lavoro ai microfoni di SkySport: «È stato un weekend molto difficile perché abbiamo iniziato con dei problemi. Stiamo cercando di sistemarci e purtroppo per il momento faccio fatica a far girare la moto. Non mi segue e non c’è quel binomio ideale con cui riesco a tenerla cucita addosso. Con il team ancora non abbiamo raggiunto quello che volevamo, ma ci stiamo avvicinando. Io sono in forma, ho recuperato dalla caduta in Francia. Sono contento perché ho fatto tantissimi giri senza aver dolore alla spalla. In entrambe le qualifiche ho girato sempre al massimo e questo è positivo».