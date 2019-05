VOLLEY - ll giocatore bulgaro andrà allo Zenit Kazan

Ora è ufficiale: dopo tre stagioni vissute in biancorosso l’opposto Tsvetan Sokolov saluta la Lube. Il giocatore bulgaro, dunque, nella prossima stagione non vestirà la maglia del Club cuciniero (andrà allo Zenit Kazan), che lascia con l’invidiabile palmares di 2 Scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa Italia vinti nelle Marche. «A.S. Volley Lube ringrazia Tsvetan Sokolov per la grande professionalità e il continuo impegno dimostrati nelle stagioni disputate e gli augura ogni migliore fortuna per il suo futuro», si legge nel comunicato ufficiale della società cuciniera.