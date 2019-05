I vincitori degli Aperitivi Europei

MACERATA - La giuria ha assegnato i premi in base a degustazione, rappresentatività e "plus". Riconoscimenti anche per il miglior locale plastic free e menzioni speciali. Annunciato anche lo scatto che si è aggiudicato il contest Instagram

Migliore degustazione al bar Villetti (Estonia), migliore rappresentatività al bar Dalyna (Romania), premio “plus” al Caffettone (Portogallo) e miglior locale plastic free ad Almalù. Ecco i vincitori nelle varie categorie della festa dell’Europa di Macerata, giunta alla tredicesima edizione. A decretare i vincitori 47 membri della giuria. L’Eugenio d’oro per il miglior locale è andato poi al Caffettone, mentre il premio del pubblico lo ha conquistato Spritz&chips, con 360 like. Menzioni speciali (premio qualità) per aver rappresentato al meglio le rispettive nazioni sono andate a Koiné (Slovenia), Vere Italie (Francia), La Poderosa (Serbia), Bar Firenze (Irlanda). Il premio per la scelta del Paese unico è andato invece ai locali Jeiss Lounge (Albania), Mistic Pizza (Repubblica Ceca), Hops & Hope (Finlandia), Osteria Agnese (Turchia).

Si aggiudica il contest fotografico Instagram #Macerataeu Federico Cristalli, con uno scatto di corso Cavour gremito di gente con il Monumento ai Caduti sullo sfondo. «Fa piacere vedere ogni anno tanta competizione per aggiudicarsi la mascotte Eugenio d’oro – ha detto l’assessora Federica Curzi -. Mi emoziona pensare che sia l’Europa a ispirare le eccellenze dei locali aderenti, i giochi, la musica, gli spettacoli, le migliaia di persone e le relazioni che hanno riempito tutte le piazze. È un patrimonio che va nutrito, coltivato e vissuto durante tutto l’anno». Il Comune spiega inoltre che, secondo i numeri dell’evento, «la Festa dell’Europa 2019 si è affermata come secondo evento Facebook nell’intera regione Marche per numeri di adesioni dopo il Summer Jamboree di Senigallia. Lo Showcooking organizzato da Confartigianato ha visto 40 partecipanti, 400 sono le persone che hanno visitato la mostra “La mia scuola per l’Europa” agli Antichi Forni durante le quattro serate di apertura, 100 bambini e relative famiglie hanno assistito allo spettacolo della scuola materna G. Rodari “In viaggio per l’Europa”, 50 sono stati i partecipanti al “Gioca senza frontiere”. Lo stand Casa Europa è stato visitato da oltre 200 persone e ha distribuito quasi mille gadget, il convegno “Che aria tira” e l’aperitivo sostenibile organizzato da Fridays for future Macerata ha visto 150 partecipanti. Successo anche per la passeggiata “Salute in cammino”, un serpentone di circa ottanta camminatori che ha raggiunto la piazza della Libertà dopo aver percorso diversi vicoli del centro».