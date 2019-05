MACERATA - Nelle giornate del 1 e 2 giugno si discuterà il futuro professionale, innovazioni tecniche, previdenza e convenzioni sanitarie

In occasione delle attività celebrative del 150° Anniversario dell’Iisg Garibaldi di Macerata in programma nelle giornate del 1 e 2 giugno “AgrAria di Festa”, il Collegio dei periti agrari e laureati delle province di Pesaro Urbino, Ancona e Macerata organizza due incontri informativi e di orientamento per tecnici periti agrari, per discutere su futuro professionale, innovazioni tecniche, previdenza e convenzioni sanitarie.

Venerdì 31 maggio, in seduta straordinaria di Consiglio i periti agrari incontrano la commissione della Cassa di previdenza Enpaia Gestione separata periti agrari per aggiornamenti sul percorso di ristrutturazione dell’ente previdenziale, sabato 1 giugno alle 8,30 si svolgerà un seminario informativo di aggiornamento ed orientamento tecnico professionale per giovani diplomati, laureati e tecnici professionisti, dove si tratteranno argomenti inerenti ad aspetti professionali futuri alla luce delle nuove riforme scolastiche, professionali, previdenziali ed assistenziali e rapportati ad una professione che deve seguire una agricoltura in continua evoluzione tecnica ed innovativa.

Nelle particolari occasioni di incontro con i rappresentanti della Commissione della cassa di previdenza dei periti agrari e dei vertici del Fondo Fia, il Consiglio ha esteso l’invito a partecipare alle due giornate a tutti i periti agrari e laureati delle regioni Marche, Abruzzo, Molise ed Umbria sia a titolo informativo su previdenza futura ed assistenza sanitaria, sia per approfondimenti su particolari casistiche.