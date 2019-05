LUTTO - Si è spento a 95 anni, è stato per anni protagonista all'interno del club rossoblu. Il funerale domani alle 11 nella chiesa di San Francesco

Si è spento ieri pomeriggio a 95 anni a Civitanova il conte Carlo Sabatucci Frisciotti Stendardi. Conosciuto ed apprezzato da tutti per la signorilità, i modi garbati e l’impegno nel mondo dello sport, era stato presidente della Civitanovese sul finire degli anni Sessanta, restando poi all’interno della società con diverse cariche anche negli anni successivi. Chiamato in un momento di difficoltà del club, dopo essere stato dirigente della Lazio, ne aveva risollevato le sorti con impegno e competenza. Altra passione quella del tennis, non solo da praticante. Aveva organizzato infatti tornei a livello nazionale ed internazionale. Lascia la moglie Maly, i figli Emanuela e Francesco e i nipoti. Il funerale si svolgerà domani alle 11 nella chiesa di San Francesco a Civitanova Alta.