VOLLEY - La squadra di coach Giganti si impone al tie break della sfida decisiva contro la Volley '79 Civitanova e centra la promozione nella serie superiore

La Paoloni Appignano batte 3-2 l’U.S. Volley ’79 Civitanova e vola in Serie B. I ragazzi di Giganti hanno vinto Gara 3 della finale playoff al tie break, riconquistando la serie superiore dopo 6 anni di assenza. Entrambe le squadre avrebbero meritato il successo, al termine di una partita emozionante. Un risultato voluto e cercato da diversi anni per la società di via Impianti Sportivi, ottenuto in un PalaAppignano gremito in ogni ordine di posto. I ragazzi di Giganti non si sono scoraggiati nei momenti critici, sono stati cinici e determinati a portare a casa il match. Onore alla squadra di Bernetti, che non ha mai mollato, dimostrando di meritare anche lei la promozione nella serie superiore. Top scorer della gara Pettinari con 33 punti, seguito a 21 da Tobaldi e Storari. Va fatta una menzione speciale per Giorgio Molari, che, all’ultima partita prima del ritiro dalla pallavolo, è stato uno dei protagonisti dell’incontro. Tutta la squadra, comunque, ha dimostrato di meritare questo grande risultato. Sono stati ripagati gli sforzi della dirigenza guidata dal presidente Gianni Zamponi e dal ds Alberto Giuliodori. Da oggi si pensa al futuro in casa Paoloni, alla Serie B, che mancava ad Appignano dalla stagione 2012-2013.

Il tabellino:

PAOLONI APPIGNANO – U.S. VOLLEY ’79 CIVITANOVA MARCHE 3-2

Paoloni: Massei 9, Tobaldi 21, Strappati 1, Lanciani 8, Gasparrini 1, Spernanzoni (L), Genevrini, Gagliardi 4, Marconi (L), Molari 10, Persichini, Storari 21. All. Giganti

U.S. Volley ’79: Gulli 11, Ramadori 8, Sannino 4, Pettinari 33, Giacomini, Faini 1, Guazzaroni, Quaglia (L), Ortolani 8, Bernacchini, Vignaroli, Simeone, Labellarte. All. Bernetti

Arbitri: Santoniccolo M. – Santoniccolo R.

Parziali: 21-25, 25-17, 25-19, 16-25, 15-12

Spettatori: circa 400