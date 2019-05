IL MINISTERO non ha concesso l'accreditamento, il sindaco ammette: «Non siamo stati in grado di definire la convenzione, ma la volontà resta e l'anno prossimo ce la faremo». Duro l'ex primo cittadino: «Ennesimo schiaffo alla città dal centrodestra e l'ateneo sembra poco interessato»

Stop al trasferimento del corso di laurea Unimc da Jesi a Civitanova, il sindaco Fabrizio Ciarapica ammette le responsabilità del comune: «E’ solo uno stop temporaneo, ha influito anche i pensionamenti di massa dei dirigenti». Il primo cittadino interviene dopo la notizia del diniego all’accreditamento da parte del ministero del corso di laurea in Scienze giuridiche applicate che dal prossimo anno accademico avrebbe dovuto svolgersi a Civitanova nei locali della casa studenti anziani. Ma per il sindaco Fabrizio Ciarapica (da poco rientrato in Italia dopo un’odissea di voli fra Berlino e Francoforte) si tratta solo di uno stop momentaneo che non pregiudica la volontà di Comune e Università di avviare la collaborazione sul corso di laurea. «Domani mi sentirò anche con il rettore – spiega Ciarapica – l’apertura di un corso di laurea a Civitanova era una nostra precisa volontà e lo è ancora, ma servono adempimenti molto complessi e precisi prima di arrivare alla convenzione col Comune. Pur mettendoci tutto l’impegno possibile non siamo stati in grado di definire la convenzione perché occorrono alcuni pareri di natura giuridica e contabile che stavamo acquisendo. Il termine però era per marzo/aprile e non ci siamo rientrati con i tempi. Ora speriamo di arrivare presto alla convenzione e garantire questa collaborazione per il prossimo anno accademico. Avremo più tempo anche per sistemare le strutture, i locali della casa studenti anziani e il nuovo edificio che avevamo intenzione di realizzare di fianco. Ad ogni modo quando la convenzione sarà pronta verrà portata anche in consiglio comunale. Certamente, i pensionamenti e il trasferimento dei tre dirigenti, fondamentali per i passaggi, non ci hanno facilitato. Credo – ha concluso il sindaco – di poter affermare che i nostri rapporti con l’Ateneo di Macerata sono buoni, confido di poter andare avanti nella strada intrapresa con l’obiettivo di portare a Civitanova il Corso Universitario, promesso, per il prossimo anno».

Uno stop che invece Tommaso Corvatta, ex sindaco e consigliere comunale di minoranza legge sotto una chiave politica come un fallimento dell’amministrazione di centrodestra. «Ho evitato fino ad ora di commentare gli annunci del ritorno di Unimc a Civitanova, ma la notizia di oggi supera qualsiasi delle peggiori previsioni – attacca l’ex sindaco – Non tanto per il mancato arrivo in sé, ma per il modo con il quale matura l’ennesimo fallimento dell’amministrazione di destra. Era difficile pensare che dal nulla in così poco tempo si potesse organizzare un corso universitario, ma che l’amministrazione sia andata avanti nell’incertezza del reperimento dei fondi per il progetto, con i soldi provenienti dalla vendita di Gas Marche che compaiono e scompaiono, avendo la consapevolezza di aver sforato il tempo dell’iter amministrativo, è l’ennesima conferma della superficialità assoluta di questa amministrazione. E’ l’ennesimo ceffone in faccia a questa amministrazione e di riflesso alla città». Corvatta ricorda poi come proprio la sua giunta venne accusata di aver perduto il corso di laurea in Mediazione linguistica. «Nonostante tutti i tentativi di questi anni della destra di addebitare la perdita del rapporto con l’Università d Macerata all’amministrazione di centrosinistra – continua Corvatta – questo episodio conferma da che parte stia l’incapacità amministrativa. Inoltre è insensato cercare un rapporto con una Università che si dimostra poco interessata al rapporto con la città, quando si ha già un Ateneo che ha collaborato e collabora con la città come l’Università di Camerino che ha competenze tecnico scientifiche che più si adattano alle inclinazioni della città. Gli attuali amministratori ripensino a come è maturata questa grave battuta di arresto e perseguano il rapporto con Camerino, invece di inseguire un ateneo che evidentemente dimostra ancora scarso interesse per Civitanova».