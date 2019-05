MEDICINA DELLE CATASTROFI - Si è conclusa la tre giorni di formazione che ha visto partecipare tre 50 fra medici, infermieri e psicologi

Una tre giorni sulla formazione, evento che ha visto partecipare oltre 50 fra medici, infermieri e psicologi dell’emergenza provenienti da tutte le Marche e da fuori regione. Si è conclusa ieri a San Ginesio l’ottava edizione dell’incontro Ares intitolato “Un’ora dopo…one week later – Interventi integrati in medicina delle catastrofi” con il riconoscimento di crediti formativi.

Il salone dell’ostello comunale ha accolto i soci Ares e, dopo i saluti del sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco, del coordinatore regionale della Protezione Civile David Piccini e del delegato alla Protezione Civile per il comune Francesco Paletti, ci sono stati importanti contributi sui temi quali ad esempio quelli della medicina delle catastrofi, sul ruolo della Protezione Civile regionale e nazionale, sulle strutture sanitarie campali regionali e nazionali e sulla Gestione dell’emergenza di Corinaldo a seguito del tragico evento accaduto lo scorso dicembre. Momenti di formazione molto significativi dove le lezioni teoriche sono state alternate con esercitazioni pratiche.

L’Ares, associazione fondata nel 1999 (proprio quest’anno festeggia il ventennale) per iniziativa di alcuni operatori sanitari che hanno partecipato all’intervento della Regione Marche nell’ambito della Missione Arcobaleno in Albania a favore della popolazione Kosovara, considera la formazione dei propri soci nell’ambito specialistico della Medicina delle Catastrofi come principio necessario per poter garantire trattamenti sanitari adeguati in caso di maxiemergenza o disastro. Per questo motivo, sin dalla sua nascita, si è adoperata per la crescita e la diffusione fra i soci di questi princìpi. L’esigenza di formare un gruppo operativo di intervento sanitario in caso di necessità nasce dalla consapevolezza che nelle fasi acute di catastrofi l’improvvisazione non contribuisce a determinare un intervento efficace. E’ noto che i protocolli della medicina delle catastrofi sono differenti dalle pratiche mediche ordinarie, così come i materiali e le specializzazioni richieste, a seconda del genere di evento da fronteggiare, per i quali occorre quindi una preparazione costante. L’Ares persegue, senza fini di lucro, esclusivamente finalità di solidarietà sanitaria e sociale nel campo dell’assistenza alle persone colpite da eventi calamitosi attraverso l’organizzazione e la formazione degli associati.

L’associazione, iscritta all’elenco nazionale delle Associazioni Onlus di Protezione Civile, si configura come risorsa sanitaria straordinaria che si attiva con il centro Operativo Regionale di Protezione Civile nelle situazioni in cui le necessità di una zona disastrata eccedano le capacità sanitarie della stessa zona, anche in sede extra regionale e nazionale e internazionale (come le missioni ad Haiti 2010, Filippine 2013 e varie esercitazioni) in quanto la struttura campale, un emt2, fa parte del Meccanismo europeo di Protezione Civile. Inoltre si sta ottenendo la certificazione con la Who, organizzazione mondiale della sanità. Attualmente sono iscritti all’Ares circa 400 sanitari marchigiani e di altre regioni e gli sforzi dell’associazione sono indirizzati soprattutto alla formazione e all’organizzazione. Un’adeguata Formazione degli associati rappresenta la condizione necessaria affinché l’intervento in situazione di catastrofe si configuri con caratteristiche qualitative tali da giustificare l’azione di specialisti sanitari. Questo modello amplifica le capacità operative e soprattutto riduce il gap che notoriamente si manifesta nelle situazioni critiche fra necessità ambientali e capacità di risposta sanitaria.