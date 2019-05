IN SELLA - 180 partecipanti nonostante il maltempo al raduno per i 70 anni del Vespa Club Italia. Gimkane, visite culturali e il grande pranzo finale da Lucangeli. Nella mattinata i veicoli sono stati esposti ai giardini Diaz.

di Marco Ribechi

Raduno di Vespe a Macerata, tutto secondo programma nonostante la pioggia. Il maltempo non ha spaventato gli intrepidi vespisti che a dispetto delle nubi minacciose hanno deciso di partecipare alla festa per celebrare i 70 anni del Vespa Club Italia. 26 club con oltre 180 vespisti sono arrivati nella città di Matteo Ricci per l’importante appuntamento, unico per l’intera regione Marche.

E, come promesso nel programma, al raduno sono state abbinate competizioni e attività culturali per far scoprire la città e il territorio ai visitatori provenienti da fuori regione. Una coppia è giunta addirittura dal Belgio. «L’evento è riuscito alla grande – spiega Alberto Antonelli, presidente del Vespa Club Macerata – avevamo paura delle defezioni ma, a parte alcuni casi, gli appassionati hanno deciso di venire lo stesso e hanno fatto bene visto che tutte le attività programmate sono state eseguite senza difficoltà». Sabato, dopo la prima accoglienza, è stata organizzata una gimkana nella sede di via Panfilo mentre una parte degli ospiti ha preferito recarsi a Cingoli per scoprire il museo del sidecar. Alla sera circa 50 persone hanno poi cenato alla sagra della bruschetta di Consalvi.

Questa mattina invece i piloti si sono radunati dentro i giardini Diaz, esponendo le loro due ruote intorno alla fontana. Tra i gazebo non è mancata la solidarietà grazie all’Aism, Associazione Italiana per la lotta alla Sclerosi Multipla, presente con alcuni volontari e un banchetto informativo. Dai giardini una parte ha costeggiato le mura per parcheggiare di nuovo in piazza Mazzini e visitare lo Sferisterio, il teatro Lauro Rossi e Palazzo Buonaccorsi con finale a mezzogiorno davanti al carillon dei Pupi. Un altro gruppo invece ha preferito guidare attraverso le campagne maceratesi per arrivare a Montelupone dove il vicesindaco Alberto Muccichini ha accompagnato i presenti alla scoperta dei segreti del teatro cittadino con tanto di visita negli angoli meno conosciuti e accessibili della struttura. Gran finale alla cantina dei Conti Lucangeli dove 150 partecipanti hanno trovato ad attenderli un sontuoso pranzo tradizionale preparato dalla Pro Loco di Piediripa. «E’ stata una giornata memorabile – conclude il presidente Antonelli – peccato che non siamo riusciti a fare il record di presenze a causa del meteo sfavorevole ma comunque 180 visitatori è un numero altissimo. Ringraziamo anche l’amministrazione comunale nelle persone degli assessori Narciso Ricotta e Alferio Canesin per l’impegno e la disponibilità». Il prossimo impegno del Club maceratese sarà la prossima settimana per la Mille chilometri di Mantova dove quattro iscritti prenderanno parte alla gara di regolarità di due giorni che si tiene ogni due anni. Un trofeo molto prestigioso per il mondo vespa che potrebbe dare nuove soddisfazioni ai colori biancorossi.