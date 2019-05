CIVITANOVA - Convegno lunedì prossimo con Stefano Zamagni, recentemente nominato presidente della Pontifica accademia delle scienze sociali. Sarà presente anche don Vinicio Albanesi

Convegno sulla riforma del terzo settore e delle associazioni di volontariato. Ad organizzarla la onlus don Lino Ramini. Presente un esperto del settore, Stefano Zamagni, di recente nominato dal Papa presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali. Ritorna il momento della formazione per l’associazione che porta il nome dell’indimenticato parroco civitanovese. Lunedì alle 16 nella sala Fratini del Banco Marchigiano, a Civitanova, si svolgerà un convegno sulla riforma del terzo settore dedicato in particolare agli aspetti amministrativi, regime fiscale, bilancio sociale. L’appuntamento è diventato un evento fisso annuale: dal 2007 infatti l’associazione don Lino Ramini organizza un incontro sui temi del sociale osservati con gli occhi del cristiano per ricordare le azioni e la missione del sacerdote. Quest’anno si è voluto affrontare la riforma del terzo settore e delle associazioni di volontariato con un duplice effetto: da un lato richiamare l’impegno dei cattolici nell’associazionismo, dall’altro specificare tutte le novità fiscali e societarie che investono gli Enti interessati dalla recente riforma. A discuterne, insieme a don Vinicio Albanesi cui è affidata la presentazione, Stefano Zamagni, docente dell’Università di Bologna, ordinario di Economia politica e recentemente nominato da Papa Francesco presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali. Zamagni, autore di numerose pubblicazioni ha avuto molteplici riconoscimenti per le sue attività scientifiche e per i suoi studi in materia di economia sociale. L’evento è in via di accreditamento presso il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del consiglio dell’Ordine degli avvocati.