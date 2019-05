CIVITANOVA - L'alto ufficiale è tornato in città dove aveva prestato servizio: «Sono qui per Sergio e i civitanovesi. Ricordo l'affetto verso la sua famiglia, perché aveva protetto i cittadini». Il colonnello Michele Roberti: «Ci ha insegnato la faticosa via del dovere»

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

«Oggi tornando a Civitanova sciolgo un debito di riconoscenza, nei confronti della città, di Sergio e della sua famiglia». Così il generale Riccardo Amato, ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Civitanova, oggi ospite illustre (è il comandante delle Unità mobili e specializzate dell’Arma) della cerimonia per l’anniversario della morte del maresciallo Sergio Piermanni, ucciso il 18 maggio del 1977 in un conflitto a fuoco.

Amato ha ricordato il periodo della sua permanenza in città (erano gli anni ’80) e sottolineato il rispetto verso la figura del maresciallo che allora, come oggi, nutre la città. E proprio come 42 anni fa, oggi sotto un cielo minaccioso di pioggia e vento il presidente dell’Anc in congedo di Civitanova, Roberto Ciccola, ha officiato la cerimonia alla presenza delle massime autorità civili e militari. Erano presenti i corpi della polizia, guardia di finanza, capitaneria di porto, Croce verde, protezione civile, le delegazioni dell’anc che portano il nome di Piermanni. E ancora i sindaci e rappresentanti dei comuni di Civitanova (presente il presidente del consiglio comunale) Claudio Morresi e il sindaco di Montecosaro Reano Malaisi e il rappresentante del comune di Morrovalle. Per l’Arma c’erano il comandante provinciale, colonnello Michele Roberti, il comandante della Compagnia di Civitanova, maggiore Enzo Marinelli, e l’ispettore regionale Anc, il generale Tito Baldo Honorati. In prima fila la vedova di Piermanni, Giovanna Paolone e la figlia Dominique e la medaglia d’oro al valor militare l’allora capitano Rosario Aiosa e la medaglia d’argento il brigadiere Angelo Albanesi. La cerimonia si è aperta come di consueto con l’alzabandiera, a fianco al monumento di Piermanni realizzato sul lungomare sud dall’artista Nazareno Rocchetti.

Ha ricordato la “nobiltà dell’eroismo e del sacrificio”anche il colonnello Roberti: «Piermanni ci ha insegnato la faticosa via del dovere, solo così, col dovere, onoreremo i nostri eroi e i loro cari – e poi, rivolto ai familiari, ha aggiunto -. Non sostituiremo mai la carezza di un marito o l’abbraccio di un padre, ma in ogni carabiniere potranno trovare un padre e un marito». Per il generale Amato, ex vicecomandante generale dell’Arma la cerimonia di oggi è stata l’occasione per il ritorno a Civitanova: «sono passati molti anni, non avevo mai fatto ritorno, ma custodivo nel cuore tanti ricordi. Il forte impegno operativo, quando con pochi mezzi, anche nelle Marche, si fronteggiava il terrorismo interno. E ricordo l’affetto dei civitanovesi nei confronti della famiglia Piermanni e che Civitanova si sentiva debitrice verso quell’uomo che aveva protetto la città. Oggi sciolgo un debito a mia volta, di riconoscenza nei confronti di Sergio, della città e della famiglia». «Avrei voluto leggere le parole con le quali il colonnello Minervino redasse il rapporto su quell’avvenimento – ha detto il generale Honorati -, ma venendo qui in macchina le parole di una canzone mi hanno distolto dai miei pensieri. Dicevano “nessuno vuole essere un eroe”. E’ vero, ma ci sono circostanze di vita e di carriera che portano i nostri uomini migliori di dare provo dello spirito di sacrificio e di amore per il prossimo che lo portano a compiere azioni che poi noi giudichiamo come eroiche. Piermanni ha saputo scrivere una delle più belle pagine di storia dell’Arma». La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della messa nella chiesa di San Pietro.