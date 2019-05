CIVITANOVA - L'incontro era stato richiesto dagli esponenti del Partito democratico. «Colloquio proficuo. Da quando Antonio Pignataro si è insediato l'attività di controllo e contrasto dei reati ha avuto un impulso». Sul fronte del gioco d'azzardo hanno evidenziato che non è stato ancora prodotto il nuovo regolamento comunale e vige quello vecchio che non è stato adeguato alla legge regionale del 2017

Ludopatia e il caso Civitanova. Di questo e altro si è parlato nel corso di un incontro fra il questore di Macerata, Antonio Pignataro, e una delegazione del Pd civitanovese composta dal consigliere regionale Francesco Micucci, il capogruppo del Pd Giulio Silenzi e il consigliere comunale Mirella Franco. L’incontro era stato richiesto dagli esponenti dei democrat per discutere di legalità e in particolare del gioco d’azzardo che a Civitanova registra un record nazionale. L’incontro aveva l’obiettivo di esporre al questore le anomalie in relazione a quelle attività di repressione del gioco d’azzardo che sono di competenza dell’amministrazione comunale di Civitanova. «Un confronto cordiale e proficuo – commentano gli esponenti del Pd – al questore si è dato atto che, dal suo insediamento, su tutto il territorio le attività di controllo, prevenzione e repressione dei reati hanno registrato un impulso e una svolta, così come si è registrata finalmente una continuativa e proficua azione nei servizi interforze che hanno risolto con il presidio del territorio annosi problemi legati al commercio abusivo e alle zone franche. Sul gioco d’azzardo si è evidenziato come non sia stato ancora prodotto il nuovo regolamento comunale per la lotta alla ludopatia e che, per i ritardi causati da una inefficace attività nelle apposite commissioni consiliari, in città vige ancora un regolamento vecchio e che non è stato nemmeno adeguato alla legge regionale del 2017 varata per contrastare il gioco d’azzardo e il proliferare delle sale slot con una azione volta ad allungare i tempi per lasciare le cose come stanno.

Nell’incontro si è parlato anche della recente sentenza del Tar Marche che ha rafforzato l’interpretazione della legge regionale nel contrasto delle ludopatie piuttosto che della delibera della giunta comunale di Civitanova, un atto con cui sono stati impartiti criteri per la determinazione delle distanze tra sale slot e luoghi sensibili in contrasto con provvedimenti adottati dalla stessa Questura, delibera che tuttavia non è stata ancora modificata né ritirata». I dati provenienti da un recente studio hanno mostrato come Civitanova sia detentrice di un record negativo in Italia con una crescita esponenziale di posti deputati al gioco e una spesa annua procapite dedicato alle slot tra le più alte in Italia. Il questore ha convenuto sul fatto che il proliferare del gioco d’azzardo e la ludopatia sia un’insidia per il benessere di una comunità e ha assicurato la prosecuzione dell’impegno delle forze dell’ordine per fronteggiare il fenomeno.