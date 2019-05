LO SCUDETTO, il secondo vinto dopo il trasferimento nella città costiera, celebrato a Palazzo Sforza

Assieme alla Bandiera blu, sul balcone del comune è apparso uno striscione d’orgoglio da parte della città nei confronti dell’impresa della Lube volley che l’altra sera ha espugnato il pala Barton a Perugia ottenendo il quinto scudetto. “Grazie Lube Volley, Civitanova campione d’Italia” recita lo striscione. E in attesa della finale di Champions di sabato il sindaco ha già annunciato che non appena sarà terminato il calendario agonistico attende squadra e giocatori per festeggiare insieme. E’ il secondo scudetto che la Lube ottiene da quando ha preso la “residenza” a Civitanova, dopo quello del 2017. Un biennio nel quale la città si è affezionata alla squadra, rompendo quella diffidenza iniziale nei confronti del volley. E anche i giocatori si sono inseriti perfettamente nel tessuto vivace della città, tanto che alcuni di loro (Jiri Kovar e Ousmany Juantorena) hanno anche avviato alcune attività in città in società con altri imprenditori.