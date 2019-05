VALFORNACE - Sui giornali d'Oltralpe usciranno articoli per far conoscere la zona di Fiordimonte

Dalla Francia, nel cuore delle Marche ferite dal sisma, ieri sono stati in visita a Fiordimonte (nel comune di Valfornace) cinque giornalisti francesi, che racconteranno la voglia di rinascita e la devastazione portata dal terremoto. L’industria italiana Franchi di Pesaro Urbino, ha accompagnato i giornalisti francesi nella riserva di caccia più grande d’Italia, l’azienda agroturistica “Valle di Fiordimonte”, che nonostante il terremoto porta avanti la sua attività, continuando ad attirare presenze ed appassionati da tutta Europa, nel piccolo centro montano. Ne hanno beneficiato le poche attività ricettive rimaste aperte nella zona, bar, agriturismi e ristoranti, che accolgono clienti provenienti dalla riserva. L’iniziativa della ditta vuole essere un aiuto per promuove e far conoscere questa parte del territorio maceratese, promuovendo il turismo venatorio. Sono intervenuti i giornalisti Laurent Bedu (Connaissance de la Chasse), Lyonel Chocat (Natura buy), Dominique Czermann (Sanglier passion), Philippe Vibond (Revue nationale de la chasse). I giornalisti scriveranno articoli sulle riviste per cui lavorano, per far conoscere l’area, meta di turisti venatori da diversi paesi europei.