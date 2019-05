BELFORTE DEL CHIENTI - Raccolta fondi per Anffas dei Sibillini, si sono sfidati gli ingegneri, i commercialisti e i rappresentanti della Politecnica delle Marche

Ingegneri, commercialisti e universitari si sfidano sul campo di calcio per “Anffas dei Sibillini”. Ben riuscito il primo triangolare per beneficienza tra le rappresentative dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Macerata e Camerino e quella dell’Università Politecnica delle Marche, disputato venerdì sera al Campo Sportivo “Pericoli” di Belforte del Chienti.

La finalità dell’evento, organizzato dalla neo costituita Asd dell’Ordine degli Ingegneri provinciale, era quella di promuovere una raccolta fondi da destinare all’associazione Anffas dei Sibillini, impegnata in particolare nella realizzazione del progetto “La casa nel cuore” che ha come obiettivo quello di realizzare ambienti di vita e di lavoro adatti alle esigenze delle persone con disabilità intellettiva e che permettano loro di sviluppare competenze e abilità, rendersi quanto più possibile autonomi, sentirsi accolti e amati.

La prima sfida, che vedeva gli Ingegneri, guidati dal consolidato duo Mecozzi/Leonardi contrapposti agli Accademici dorici, ha visto prevalere questi ultimi, risultati più tonici e meglio organizzati in campo, col risultato finale di 1-2. A seguire la squadra degli Ingegneri ha affrontato quella dei Dottori Commercialisti (1-0 il risultato finale) e l’ultima sfida, tra Commercialisti e rappresentanti dell’Università di Ancona è terminata sul 1-1, risultati che hanno assegnato il “trofeo” alla squadra evidentemente più in forma, l’Università Politecnica delle Marche. Al di là del risultato sportivo, sicuramente da mettere in secondo piano, l’evento si è rivelato un’occasione di incontro utile a celebrare ed esaltare i valori della collaborazione e della solidarietà.

La serata si è conclusa con una partecipata cena conviviale preso il ristorante Le Sodere di Belforte del Chienti e con la raccolta di 662 euro, già devoluti in beneficenza: questo il risultato più prezioso, segno tangibile e concreto che le organizzazioni professionali e le istituzioni accademiche hanno a cuore il territorio e quella parte della popolazione più debole e più colpita dalle conseguenze degli eventi sismici iniziati nell’agosto del 2016.